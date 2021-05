Iron Tour Road, nuova avventura all’Elba

Home

21 Maggio 2021

Livorno 21 maggio 2021

Dopo il grande successo che l’Iron Cross Tour Triathlon Mtb ha avuto nello scorso mese di aprile, da sabato l’Isola d’Elba tornerà ad essere teatro tornerà ad essere protagonista nella disciplina multisportiva, con l’Iron Tour Road.

Cinque giorni di gare, 5 impegnative prove sulla distanza Sprint Rank affrontando il mare cristallino, le strade asfaltate di collegamento fra i vari centri isolani e infine l’ultimo, decisivo tratto a piedi. Una sfida affascinante che sta attirando molti importanti nomi del panorama del triathlon, a cominciare dal francese Maxim Chano e da Eleonora Peroncini, ossia i due vincitori della sfida a tappe in mountain bike, ma saranno al via anche gli specialisti transalpini Alex Blain e Carla Dagan oltre al quotato tedesco Markus Hormann.

Il programma di gara prevede per sabato la prima prova a Lacona, con il via alle ore 11:00, orario identico per le altre tappe: domenica a Porto Azzurro, lunedì a Naregno-Capoliveri, martedì a Portoferraio e chiusura mercoledì 26 a Pareti. Si tratta di percorsi di gara pressoché identici: i concorrenti affronteranno inizialmente 750 metri a nuoto, a seguire 20 km in bici (salvo nella quarta tappa quando la distanza sarà di 18,7 km) e infine 5 km di corsa a piedi.

In ogni tappa i concorrenti partiranno in gruppi di 5 separati di 10”, il tutto per evitare assembramenti e rispettare i protocolli sanitari ancora in vigore. Ad ogni tappa verranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne, a fine Tour i primi 5 più tutti i classificati di categoria. A tutti coloro che concluderanno le cinque tappe andrà la medaglia da finisher che, considerando le caratteristiche della prova, è un premio agognato. Sabato si comincia, per un pokerissimo di gare che con le sue 12 edizioni alle spalle è una colonna portante del triathlon italiano.

