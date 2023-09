Home

22 Settembre 2023

Piombino (Livorno) 22 settembre 2023 – Irregolare causa lesioni a carabinieri e danneggia l’auto, per il 24enne scatta l’obbligo di presenza all’A.G.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno tratto in arresto un 24enne di origini nordafricane con l’accusa di danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, in piena notte, è stato notato da un passante riverso a terra in via Fratelli Cervi che ha allertato il 112NUE consentendo il pronto intervento di una pattuglia dell’Arma.

I militari hanno constatato uno stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, ma in buono stato di salute, pertanto; hanno chiesto al giovane di fornire un documento o le proprie generalità ai fini dell’identificazione.

In risposta il giovane ha dapprima inveito nei confronti dei carabinieri per poi aggredirli fisicamente, fino a provocare loro delle lesioni, fortunatamente lievi e giudicate guaribili in 7 giorni.

Sempre più fuori controllo, si è scagliato contro l’auto dell’Arma, danneggiandola in più punti, ha rovesciato uno scooter privato ed ha infranto a testate il vetro di un’autovettura privata, regolarmente parcheggiati nei pressi del luogo del controllo.

I militari sono stati costretti a ricorrere all’utilizzo dello spray al peperoncino, interrompendo così l’aggressione ed i danneggiamenti.

Bloccato e trasportato presso il Comando Compagnia di Piombino, dopo le medicazioni del caso da parte di personale del 118, il 24enne è stato dichiarato in stato di arresto. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso altresì di verificare che il giovane era irregolare sul territorio nazionale.

Il GIP del Tribunale di Livorno, nel convalidare l’arresto su richiesta della Procura della Repubblica labronica, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

