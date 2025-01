Home

Irregolare si introduce all'interno di un locale, sorpreso in flagranza dai carabinieri

14 Gennaio 2025

14 Gennaio 2025

Livorno 14 gennaio 2025

I Carabinieri della Stazione di Montenero, a conclusione di un intervento effettuato a Quercianella, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, hanno denunciato in stato di libertà un 22enne di origine straniera.

Secondo la ricostruzione dei militari, intervenuti nel corso della notte a seguito di attivazione dell’allarme anti intrusione di un locale, il giovane, irregolare e senza fissa dimora sul territorio, si sarebbe introdotto arbitrariamente all’interno dell’esercizio pubblico dopo averne forzato una finestra sul lato mare.

Quando i militari sono giunti sul posto, il giovane è stato sorpreso all’interno dei bagni del locale, e, a seguito di sopralluogo, sono stati riscontrati anche danni ad una porta, la cui maniglia è risultata divelta.

Sopraggiunto il proprietario e appurato che non vi fossero stati ammanchi ulteriori, i militari hanno condotto il giovane in caserma per identificarlo e per le formalità del caso, all’esito delle quali, sussistendone i presupposti di procedibilità, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per danneggiamento e invasione di edifici.