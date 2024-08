Irregolare spaccia droga in piazza Dei Mille, rimpatriato

Home

22 Agosto 2024

Tentata cessione di droga in piazza dei Mille: tunisino denunciato per spaccio e condotto al CPR

Nella serata di ieri, intorno alle 21:40, la polizia di Livorno ha intercettato un sospetto scambio di droga in piazza dei Mille. Gli agenti hanno notato due persone coinvolte in quella che sembrava essere una cessione di sostanze stupefacenti.

Uno dei due uomini, resosi conto della presenza delle forze dell’ordine, ha cercato di nascondere frettolosamente un pacchetto di fazzoletti contenente qualcosa, ma nel panico non è riuscito nell’intento e ha gettato l’oggetto tra le auto parcheggiate prima di tentare la fuga.

Un poliziotto si è subito lanciato all’inseguimento del fuggitivo, riuscendo a bloccarlo nei pressi di piazza della Repubblica. Una volta fermato, l’uomo è stato ricondotto sul luogo dove aveva abbandonato il pacchetto, che è stato recuperato dagli agenti. All’interno sono stati trovati venti involucri contenenti polvere bianca, successivamente identificata come cocaina. Il peso complessivo della droga era di 6,34 grammi lordi.

L’uomo, privo di documenti, è stato identificato come un tunisino nato nel 1990, irregolare sul territorio nazionale. È stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta.

Le accuse mosse contro l’indagato dovranno essere confermate nel corso del procedimento penale. Fino a una sentenza definitiva, l’uomo rimane sotto inchiesta.