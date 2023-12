Home

18 Dicembre 2023

Irregolari con foglio di via e precedenti, denunciati a piede libero due marocchini

Venturina (Livorno) 19 dicembre 2023 – Irregolari con foglio di via e precedenti, denunciati a piede libero due marocchini

Prosegue l’attività di intensificazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Piombino nell’ambito della quale i carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno sottoposto ad un controllo presso la stazione ferroviaria due cittadini marocchini di 22 e 24 anni e li hanno deferiti in stato di libertà poiché irregolari sul territorio nazionale.

Da una verifica alla banca dati infatti, i due ragazzi, oltre ad essere gravati da numerosi precedenti, erano destinatari di un provvedimento di espulsione, emesso per il 22enne a Milano e per il 24enne a Livorno, ai quali i due stranieri non avevano ottemperato permanendo irregolarmente sul territorio italiano.

I due ragazzi sono stati pertanto deferiti all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza alle norme di permanenza sul territorio nazionale e dovranno regolarizzare presso i competenti uffici la propria posizione sul territorio nazionale.

