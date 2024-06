Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Irregolarità igienico sanitare, Chiusa attività si somministrazione a Castiglioncello

Castiglioncello

12 Giugno 2024

Irregolarità igienico sanitare, Chiusa attività si somministrazione a Castiglioncello

Livorno 11 giugno 2024 – Irregolarità igienico sanitare, Chiusa attività si somministrazione a Castiglioncello

I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato ispezioni in diversi quartieri cittadini ad esercizi pubblici di preparazione e somministrazione di alimenti.

Nell’ambito del servizio i carabinieri, a seguito di un controllo effettuato presso un’attività in zona Castiglioncello, gestito da un 60enne, hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario.

Dagli accertamenti sono emersi in un locale attiguo al banco somministrazione e deposito, alcuni alimenti in pessime condizioni igienico sanitarie con presenza di sporco, unto, grasso, incrostazioni sul pavimento, sulle attrezzature, distacco di intonaco sulle pareti e presenza di insetti.

Il controllo si è concluso con i provvedimenti sanzionatori a carico del gestore responsabile ammontanti ad euro 1.000. Nell’ambito del medesimo controllo inoltre, in collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, è stato disposto provvedimento di immediata chiusura e sospensione di autorizzazione alla somministrazione alimenti sino ad avvenuta sanatoria delle criticità.

Controlli analoghi proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare