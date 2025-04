Home

Provincia

Collesalvetti

Irregolarità in struttura ricettiva nel centro di Collesalvetti, denunciata la titolare

Collesalvetti

7 Aprile 2025

Irregolarità in struttura ricettiva nel centro di Collesalvetti, denunciata la titolare

Collesalvetti (Livorno) 7 aprile 2025 Irregolarità in struttura ricettiva nel centro di Collesalvetti, denunciata la titolare

I carabinieri della Stazione di Collesalvetti, unitamente ai colleghi del comparto di specialità del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno, hanno condotto un’ispezione in una struttura ricettiva di quel centro, registrando delle irregolarità rispetto alla normativa di settore. In particolare, alla titolare, i carabinieri hanno contestato il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione degli alloggiati, riscontrando che 4 persone ospitate non erano state identificate e ne era stata omessa la comunicazione delle generalità all’Autorità competente. Nel corso del medesimo controllo ispettivo, è emerso anche che la donna conduceva l’attività senza la prevista licenza autorizzativa e che lo stabile versava in precarie condizioni igienico-sanitarie.

A seguito di segnalazione alle Autorità competenti, l’attività alloggiativa illegale è stata fatta cessare con ordinanza comunale e la titolare è stata denunciata penalmente all’A.G..