Irregolarità in un bar, denunciato il legale rappresentante di una struttura sportiva

27 Dicembre 2025

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno hanno denunciato in stato di libertà il legale rappresentante di una struttura sportiva del capoluogo, al termine di una serie di controlli mirati effettuati nell’ambito di attività ispettive su diverse società cittadine.

L’intervento rientra nelle verifiche periodiche svolte dal comparto di specialità dell’Arma per accertare il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Durante gli accertamenti, i militari hanno riscontrato irregolarità legate alla mancata formazione del personale dipendente in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, secondo quanto emerso, il responsabile della struttura non avrebbe adempiuto all’obbligo previsto dall’articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008, che impone ai datori di lavoro di garantire un’adeguata formazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui rischi connessi all’attività svolta e sulle misure di prevenzione.

La violazione ha portato al deferimento dell’uomo alla Procura della Repubblica di Livorno. Oltre alla denuncia, i Carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 2.000 euro.

L’azione del Nucleo Ispettorato del Lavoro si inserisce in un più ampio impegno di prevenzione e controllo volto a garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi alla normativa, anche in settori, come quello sportivo, che coinvolgono quotidianamente dipendenti e utenti.