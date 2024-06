Home

16 Giugno 2024

Livorno 16 giugno 2024 – Irregolarità in una attività all' Ardenza, chiusura, multa e denuncia per il titolare 28enne

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, insieme al comparto di specialità del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, hanno condotto ispezioni in diversi esercizi commerciali in attività sul territorio.

Fra questi, durante l’accesso ispettivo in un negozio di prodotti asiatici ubicato in zona di Ardenza, sono state registrate irregolarità di settore per cui i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno il titolare, 28enne di origini asiatiche, ritenuto responsabile di inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel dettaglio, dal controllo è stata rilevata l’omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che ha comportato per il suddetto titolare, oltre alla citata denuncia a piede libero, anche la sanzione amministrativa di ben 3.000 euro nonché ammende per oltre 2.200 euro; cui è seguita, inoltre, la sospensione dell’attività imprenditoriale sino a sanatoria delle carenze non verranno sanate.