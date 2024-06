Home

Provincia

Campiglia

Irregolarità nel taglio boschivo, multa da 4mila euro per una 58enne

Campiglia

15 Giugno 2024

Irregolarità nel taglio boschivo, multa da 4mila euro per una 58enne

Livorno 15 giugno 2024 – Irregolarità nel taglio boschivo, multa da 4mila euro per una 58enne

A seguito di alcune verifiche condotte dai Carabinieri in località Poggio all’Aione nel comune di Campiglia Marittima, alla titolare 58enne di una ditta boschiva, è stata contestata la sanzione per importo complessivo di circa euro 4.000, dopo accertata l’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle cd. “tagliate dai prodotti legnosi”.

Avrebbe proceduto al taglio boschivo in assenza di autorizzazione, avendo in particolare: esteso il taglio ad ulteriore area di circa 2.154 mq, limitrofa a quella autorizzata; realizzato una pista di esbosco in assenza di autorizzazione della lunghezza di circa 50 metri; provocato il danneggiamento significativo delle piante “matricine” rimaste a dote del bosco; realizzato un intervento di taglio ricadente nell’area inserita nella rete natura 2000 e tutelata dalla direttiva Habitat 92/43/CEE denominata “ZSC Monte Calvi di Campiglia” in difformità dalle prescrizioni imposte della Regione Toscana nella valutazione di incidenza e parte integrante dell’autorizzazione. I controlli dei carabinieri forestali a tutela dell’ambiente proseguiranno con costanza e determinazione al fine di preservare ogni area verde boschiva della provincia in prospettiva anche dell’aumento delle temperature estive quindi prevenire ogni criticità.