Irresistibile Italia: le località più gettonate per le vacanze ‘23

23 Giugno 2023

Irresistibile Italia: le località più gettonate per le vacanze '23

Giugno 2023 – Irresistibile Italia: le località più gettonate per le vacanze ‘23

L’Italia continua a risvegliare il desiderio di viaggio nei cuori dei turisti provenienti da tutta Europa e oltre. Un’indagine recente effettuata dal portale Vamonos Vacanze ha rivelato che nel 2023 un numero significativo di viaggiatori europei ha organizzato o pianifica di organizzare un viaggio nel Bel Paese, dimostrando un entusiasmo e un interesse palpabili.

In cima alla lista dei desideri si trovano i francesi, con un impressionante 78% che ha manifestato l’intenzione di varcare il confine italiano. Seguono i tedeschi, con il 73% dei loro connazionali pronti ad unirsi al coro dei viaggiatori in arrivo. Non da meno, gli inglesi mostrano un solido 66% che ha scelto l’Italia come meta per le proprie avventure.Ma l’attrattiva dell’Italia si estende anche oltre i confini europei, conquistando il cuore dei viaggiatori provenienti da paesi extra-europei.

Tra le nazionalità più rappresentate, i cittadini statunitensi si posizionano in testa, con un impressionante 60% che ha scelto di scoprire le bellezze europee. Seguono i brasiliani, con il 58% che ha deciso di varcare l’oceano per immergersi nell’atmosfera del continente.Anche i viaggiatori cinesi hanno dimostrato un forte interesse, con il 49% che ha incluso l’Europa nei propri piani di viaggio.

Le Mete Italiane Favorite dai Turisti di Tutto il Mondo

Tra le numerose e affascinanti città italiane, diverse spiccano per la loro popolarità tra i turisti stranieri. Roma, con la sua ricca storia e le sue meraviglie architettoniche, guida la classifica con il 70% delle preferenze. Subito dietro si colloca Firenze, la città dell’arte e dei capolavori rinascimentali, con un rispettabile 68% delle preferenze. Venezia, nota per suoi canali romantici e il suo fascino unico, si conferma tra le prime tre preferenze, sebbene la posizione esatta non sia specificata nei dati. Infine, Napoli, con la sua vibrante cultura e le sue straordinarie tradizioni culinarie, si posiziona al quarto posto con il 62% delle preferenze.

Per quanto riguarda le vacanze estive, nello specifico, è previsto un aumento del turismo in Italia nell’estate 2023, segnando una ripresa dopo le difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19. Per coloro che, durante i mesi caldi, non vogliono consumare energia in aria condizionata, le mete costiere come la Sicilia, la Puglia e la Sardegna sono un ottima opzione, dando la possibilità ai visitatori di rinfrescarsi nel mare cristallino. Queste località si posizionano al top delle preferenze dei turisti in cerca di spiagge mozzafiato. Tuttavia, anche altre regioni costiere come la Toscana, la Liguria e la Campania meritano una visita, offrendo paesaggi spettacolari e una ricca offerta culturale.

Quali Località Preferiscono gli Italiani?

Per le vacanze estive 2023, gli italiani hanno manifestato preferenze sia per località marine per rilassarsi e prendere il sole, sia per città d’arte per immergersi nella cultura e nella storia. È emerso che i viaggiatori italiani sono alla ricerca di un mix perfetto tra momenti di relax sulla spiaggia e scoperta artistica nelle città italiane. L’Italia non smette di incantare i visitatori sia stranieri che autoctoni con la sua storia affascinante, la ricca cultura, la deliziosa gastronomia e i paesaggi mozzafiato. Secondo le rivelazioni di Booking.com, le destinazioni più richieste dagli italiani per quest’estate sono state svelate, fornendo una guida preziosa per coloro che pianificano le proprie vacanze estive in Italia.

Tra le mete più prenotate, anche tra gli italiani, spicca Roma, che si posiziona al primo posto della classifica. La città eterna affascina i visitatori con il suo patrimonio storico, le opere d’arte rinomate e la sua cucina. Roma offre un’esperienza unica in cui storia, arte e gastronomia si fondono per creare un ambiente autentico e affascinante.

Rimini si conferma come una delle mete estive preferite grazie alle sue splendide spiagge e ai servizi dedicati alle famiglie, motivazione che ha spinto molti italiani ad acquistare proprio qui una seconda casa, in cui trascorrere le vacanze. Questa località marittima, con la sua vivacità e mondanità, offre un’ampia scelta di attività e intrattenimenti per tutti i gusti, rendendola una destinazione ideale per le famiglie in cerca di divertimento.

Gallipoli, la regina dell’estate pugliese, affascina i visitatori con le sue spiagge incantevoli, il centro storico romantico e la ricca gastronomia a base di pesce e carne. Questa meta offre un mix unico di bellezza naturale e storia, creando un’esperienza completa per gli amanti del mare e della cultura.

Napoli, oltre alla sua affascinante bellezza, offre un’esperienza enogastronomica unica. Famosa per la sua pizza e i negozi locali, la città partenopea incanta i visitatori con la sua cucina tradizionale e autentica. Napoli è il luogo perfetto per esplorare la storia, gustare piatti prelibati e immergersi nell’atmosfera vibrante della città.

Non solo le mete marine, ma anche le regioni montane e collinari, come il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Piemonte, attireranno un notevole afflusso di turisti durante l’estate. Mete favorite da chi preferisce il riscaldamento all’aria condizionata, Le Dolomiti, il Lago di Garda, le Langhe e il Monferrato sono solo alcune delle attrazioni che incanteranno i visitatori in queste incantevoli regioni.

Infine, i centri storici e le città d’arte nel Lazio, in Lombardia e nell’Emilia-Romagna rappresentano un tesoro da scoprire. Roma, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Venezia saranno tra le mete preferite per gli amanti della storia, dell’arte e della cultura italiana, offrendo un patrimonio straordinario da esplorare.

L’estate 2023 promette una varietà di esperienze tra mare, arte e cultura, con diverse offerte di destinazioni italiane che soddisferanno i desideri di ogni viaggiatore.

