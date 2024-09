Home

1 Settembre 2024

Castagneto Carducci (Livorno) 1 settembre 2024 – Irritazione da cloro, 14 bambini in ospedale in via precauzionale

Paura a Marina di Castagneto per 14 bambini. Il 118 comunica di essere intervenuto in residence a Marina di Castagneto a seguito di chiamata per probabile scoppio dell’impianto di sterilizzazione con cloro di gonfiabile all’interno della struttura.

Lo scoppio sempre secondo quanto dichiarato dal 118 avrebbe investito alcuni bambini sul gonfiabile.

Aggiornamento:

Dopo le prime dichiarazioni rilasciate dal 118 rettifichiamo con nuove informazioni; non si tratta di gonfiabili ma il tutto sarebbe scaturito da un guasto ad un filtro del cloro di una piscina. Il filtro all’improvviso avrebbe rilasciato una grande quantità di cloro tutta insieme.

Questa quantità di cloro avrebbe finito per irritare occhi e gola dei bambini che in quel momento erano presenti in acqua

Inviata sul posto ordinaria e India di Donoratico, medicalizzata della pubblica assistenza di Cecina, ed i vigili del fuoco.

Alla fine i bambini interessati dall’evento e valutati dai sanitari sul posto sono risultati 14:

5 hanno rifiutato l’ospedalizzazione;

4 sono stati trasportati al pronto soccorso di Livorno a mezzo ambulanza:

5 sono stati trasportati al pronto soccorso di Cecina a mezzo ambulanza

2 sono stati trasportati al pronto soccorso di Cecina con mezzi propri dai genitori.

Tutti iI bambini che avevano ancora della tosse sono stati visitati dal personale sul posto, hanno fatto il test dell’ossigenazione del sangue risultando tutti negativi. Nessuno dei bambini ha presentato gravi sintomi dovuti all’esposizione: tutti codici verdi ed ospedalizzati per precauzione e valutazione specialistica.