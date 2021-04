Home

Iscrizioni ai nidi 0/3 anni comunali e privati convenzionati per l’anno educativo 2021-2022. Come fare domanda

23 Aprile 2021

Si aprono il 3 maggio

Iscrizioni ai Servizi Educativi 0/3 anni comunali e privati convenzionati per l’anno educativo 2021-2022

Le famiglie devono dotarsi di di identità SPID, CNS o CIE indispensabili per presentare on line la domanda di iscrizione

Livorno, 24 aprile 2021 – Si aprono il prossimo 3 maggio le iscrizioni ai Servizi Educativi 0/3 anni comunali e privati convenzionati per l’anno educativo 2021-2022.

Di seguito tutte le informazioni utili.

Per l’anno educativo 2021/22 possono essere iscritti/e ai Servizi Educativi 0/3 i bambini/le bambine nati/e:

dal 1° settembre 2020 al 14 maggio 2021 (fascia Piccoli)

dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 (fascia Medi)

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 (fascia Grandi)

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9 di lunedì 3 maggio 2021 alle ore 13 di venerdì 14 maggio 2021.

Da giovedì 29 aprile 2021 – dal lunedì al venerdì negli orari 9/13 e 14/17,30 – saranno attivi i numeri 0586-820970/977 per informazioni ed assistenza alla compilazione della domanda.

Le domande di prima/nuova iscrizione possono essere presentate solo ON-LINE accedendo, tramite internet, alla sezione “servizi online” della Rete Civica (www.comune.livorno.it) del Comune di Livorno.

Il Comune invita i cittadini/le cittadine interessati/e ad iscrivere un bambino/una bambina ai Servizi educativi 0/3 a dotarsi di identità SPID, CNS o CIE indispensabili per presentare on line la domanda di iscrizione,

Mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7(ore 16,30-18,30) e sabato 8 (ore 9-12) maggio 2021 le sedi di tutti i Servizi educativi 0/3 comunali e privati convenzionati (sotto riportati) saranno aperte per poter essere visitate su appuntamento dai genitori interessati all’iscrizione dei bambini e delle bambine per l’anno educativo 2021/2022.

Potranno essere visitate anche le sedi delle Scuole dell’infanzia (comunali e private convenzionate) che sono collegate ai Nidi (comunali e privati convenzionati) e che permettono il percorso di continuità 0/6.

L’appuntamento per le visite può essere fissato contattando il numero 0586/820618 da giovedì 29 aprile a mercoledì 5 maggio dalle ore 9 alle ore 12.

NIDI D’INFANZIA

Alveare in Centro Infanzia 1-6

Scali del Teatro, 28

0586 824333/331

Baby Garden

Via S. Matteo, 18

0586 404025

Casa del Re

Via della Bastia, 44

0586 1881014

C’era 2 volte

Via delle Sorgenti, 1/D

0586 400509

Chicchirillò

Via C. Lorenzini, 45

0586 1881061

Il Colibrì Centro Infanzia con Scuola Menotti

Via dell’Antimonio, 10

0586 824381/382

Il Giardino di Sara in Centro Infanzia 2-6

Via Vecchio Lazzeretto, 28

0586 824430

I Girasoli in Centro Infanzia 2-6

V.le Marconi, 75

0586 824365

Il Nido delle Meraviglie

Via del Bosco, 17

345 3783906

Il Piccolo Principe in Centro Infanzia 0-6

Via Caduti del lavoro, 28

0586 824314/315

Il Satellite

Via Michel, 4

0586 1881085

L’Aquilone Centro Infanzia con Scuola Il Flauto Magico

Via San Carlo, 171

0586 824435

L’Arca di Noè

Via Ricasoli, 92

0586 883008

328 5430047

La Coccinella Centro Infanzia con Scuola La Rosa

Via Romagnosi, 4

0586 824351

La Giostra in Centro Infanzia 0-6

Via Passaponti, 3

0586 824342

Limoncino

Via Valle Benedetta, 120

0586 1881054

Mondo Infanzia Blu

Via Cecioni, 8

0586 812863

Mondolfi in Centro Infanzia 2-6

Via Fiera S.Antonino, 13

0586 824378/376

Pimpirulin

Via Olanda, 44

0586 861412

338 6782186

PinaVerde Centro Infanzia con Scuola I Villini

Via di Collinaia, 15

349 1017839

Pirandello Centro Infanzia con Scuola La Rosa

Via Bracco, 2

0586824391

Salviano Centro Infanzia con Scuola Bimbiallegri

Via Haiphong, 18

0586 824410

Santelli

Via Santelli, 4

0586 824425

Scarabeo

Via della Campana, 37

0586 884956

Villa Liverani in Centro Infanzia 0-6

Via Liverani, 6

333 5082923

Zerotre

Via Foscolo, 64

0586 824401

SPAZIO GIOCO

Ludonido

Via degli Scarronzoni,16

0586 813345

L’offerta pubblica integrata del Comune di Livorno

Come illustra la vicesindaca con delega alle Attività Educative Libera Camici, attraverso i servizi sopra indicati il Comune di Livorno conferma anche per l’anno educativo 2021/22, una offerta (cosiddetta pubblica integrata) di servizio educativo 0/3 composta da :

n.14 Nidi comunali che offrono complessivamente n.553 posti

n.12 Nidi privati convenzionati

n.1 Spazio-gioco privato convenzionato

In totale n.941 posti a cui le famiglie possono accedere alle stesse condizioni per costi (a parità di situazione reddituale, attestata dall’ISEE) e di qualità perché le educatrici dei servizi privati convenzionati sono tutte inserite nei percorsi di formazione professionali realizzati dal Comune che controlla e coordina – dal punto di vista pedagogico e gestionale – tutti i servizi inseriti nell’offerta pubblica integrata con la supervisione dell’Università degli Studi di Firenze.

Ai n.941 posti offerti dal Comune si aggiungono poi i circa n.24/25 posti riservati – nei Nidi privati convenzionati – da Fondazione Livorno che anche per l’anno educativo 2021/22 (per il 8° anno consecutivo) – quale azione positiva di sostegno alle famiglie più deboli – ha stanziato la somma di €.130.000 da utilizzare per coprire parzialmente o totalmente la retta privata (in base all’ISEE come previsto dal Comune) di questi ulteriori posti aggiuntivi rispetto a quelli offerti dal Comune.

Ogni informazione relativa alle iscrizioni sarà progressivamente inserita in Rete Civica

www.comune.livorno.it

area tematica “Educazione e Scuola”

link in alto Nidi d’infanzia

link in basso Iscrizioni anno educativo 2021/22

In questi giorni – entro il 23 aprile – gli uffici del Settore “Istruzione, Politiche giovanili” hanno proceduto, alle conferme dei bambini già frequentanti nel 2020/21 ed alla raccolta – per questi bambini già iscritti e frequentanti – delle richieste di trasferimento da uno ad un altro servizio educativo.

Per contatti:

Email iscrizioniinfanzia@comune.livorno.it

Telefono 0586-820970/977 da giovedì 29 aprile 2021 dal lunedì al venerdì negli orari 9/13 e 14/17,30