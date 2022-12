Home

27 Dicembre 2022

Cecina (Livorno) 27 dicembre 2022 – Iscrizioni aperte a Calcettiamo il torneo Uisp di beneficenza. Il ricavato servirà ad acquistare ambulanze

Organizzato in collaborazione con Uisp, il ricavato per l’acquisto di ambulanze Iscrizioni aperte

Prenderà il via a fine gennaio il torneo di beneficenza organizzato dalla Pubblica Assistenza di Cecina in collaborazione con Uisp Terre Etrusco-Labroniche e denominato Calcettiamo.

L’incasso del torneo sarà devoluto interamente alla raccolta fondi della Pubblica Assistenza finalizzato all’acquisto di 5 nuove ambulanze per sostituire i mezzi attuali.

Le partite avranno inizio il 20 gennaio 2023, mentre le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 13 gennaio.

Il torneo si svolgerà ai campi del Villaggio Scolastico, gentilmente concessi dalla società Calcetto di Ceccanti Sergio & C.

«Un ringraziamento a tutti gli sponsor che ci sostengono e a chi ha già formato squadre per partecipare. È arrivata la prima ambulanza e la raccolta fondi continua: ci siamo posti un obiettivo ambizioso ma siamo abituati a sognare in grande. Grazie a chi ha già dato il suo contributo e a chi lo farà» ha sottolineato la presidente della Pubblica Assistenza di Cecina Serena Mulaz.

Queste, invece, le parole di Daniele Bartolozzi, presidente Uisp Terre Etrusco-Labroniche: «Come Uisp siamo davvero leti di collaborare a questa iniziativa, per la quale daremo il nostro supporto per la parte tecnica, organizzativa e arbitrale. Ci auguriamo una partecipazione quanto più vasta possibile, data la finalità benefica a favore di una realtà importante per il territorio di Cecina e le zone limitrofe, quale è la Pubblica Assistenza di Cecina».

Per info e iscrizioni: 331-8694619.

