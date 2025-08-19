Elba 19 Agosto 2025

Isola d’Elba, alcol alla guida: denunciati una 24enne e un 23enne

Isola d'Elba (Livorno) 19 agosto 2025

Controlli dei Carabinieri all’Elba: due giovani denunciati per guida in stato di ebbrezza

Proseguono i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri all’Isola d’Elba. Nel corso di un servizio straordinario di prevenzione, i militari delle Stazioni di Portoferraio, Capoliveri e Campo nell’Elba, insieme al Nucleo Radiomobile di Portoferraio, hanno identificato 55 persone e sottoposto ad ispezione 48 veicoli, individuando anche due soggetti già sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Durante le verifiche, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata in particolare sulla guida sotto l’effetto di alcol. Una 24enne, fermata alla guida della sua auto, è risultata positiva all’alcoltest con un tasso di 1,24 g/l, oltre il doppio del limite consentito. Per lei è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Poco dopo, i militari hanno fermato un 23enne alla guida di un motoveicolo non di sua proprietà. Il giovane, apparso in evidente stato di agitazione psicomotoria, è stato sottoposto ai previsti accertamenti, che hanno confermato un tasso alcolemico di 1,01 g/l. Anche in questo caso è scattata la denuncia in stato di libertà, mentre il mezzo è stato affidato a terzi.

L’attività dei Carabinieri si inserisce nel più ampio quadro di controlli finalizzati a garantire sicurezza e rispetto delle regole stradali, soprattutto in un periodo dell’anno in cui l’afflusso turistico aumenta la circolazione di mezzi sull’isola.

