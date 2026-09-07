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Isola d’Elba, Giani annuncia una legge speciale per servizi e contrasto allo spopolamento

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7 Settembre 2026

Isola d’Elba, Giani annuncia una legge speciale per servizi e contrasto allo spopolamento

Livorno 7 settembre 2026 Isola d’Elba, Giani annuncia una legge speciale per servizi e contrasto allo spopolamento

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato una legge speciale per l’Isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano.

La proposta mira a garantire risorse dedicate, servizi più efficienti e maggiore valorizzazione delle specificità dei territori insulari.

Giani ha presentato l’iniziativa durante una visita all’Elba. La Regione intende costruire un intervento normativo specifico per sostenere le comunità dell’arcipelago.

Risorse e servizi per i territori insulari

La legge dovrebbe equiparare le esigenze delle isole a quelle delle città d’arte, delle aree industriali e dei territori della Toscana diffusa.

L’obiettivo consiste nel riconoscere le difficoltà e le opportunità che caratterizzano le realtà insulari.

«Abbiamo intenzione di arrivare a una legge speciale che possa offrire risorse e garantire servizi all’Isola d’Elba e al contesto dell’arcipelago», ha dichiarato Giani.

Il presidente della Regione ha sottolineato la necessità di sostenere la crescita dei territori secondo le loro caratteristiche.

La misura dovrebbe quindi intervenire su infrastrutture, servizi pubblici e condizioni di vita dei residenti.

Contrasto allo spopolamento

Tra le priorità indicate da Giani figura il contrasto allo spopolamento insulare.

La Regione punta a creare condizioni favorevoli per mantenere la popolazione residente e rafforzare la qualità della vita.

Servizi efficienti e maggiori opportunità possono infatti sostenere le famiglie, i lavoratori e le imprese che vivono sull’isola durante tutto l’anno.

L’iniziativa intende superare una visione legata soltanto alla stagione turistica. L’Elba e l’arcipelago dovranno sviluppare politiche capaci di rispondere alle esigenze quotidiane delle comunità.

Turismo e cultura in chiave sostenibile

La legge speciale dovrebbe rafforzare anche l’attrattività turistica e culturale dell’Elba.

La Regione intende promuovere il territorio attraverso un modello di sviluppo sostenibile. Questo approccio dovrà valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale dell’arcipelago.

Secondo Giani, l’intervento rappresenterà un passo verso il riconoscimento formale delle specificità insulari.

«Una legge che contribuirà a rendere sempre più attrattiva la nostra Regione», ha affermato il presidente. «Soprattutto, offrirà servizi e benessere ai cittadini e aiuterà a contrastare lo spopolamento».

Un percorso per l’intero arcipelago

La proposta non riguarderà soltanto l’Isola d’Elba. Il progetto coinvolgerà l’intero sistema dell’Arcipelago Toscano.

La Regione punta ad avviare un percorso normativo capace di sostenere concretamente le comunità insulari.

«La Toscana è orgogliosa del proprio arcipelago e vogliamo dimostrarlo con i fatti», ha concluso Giani.

La legge speciale dovrà ora tradurre gli obiettivi annunciati in risorse, strumenti e interventi concreti per i territori interessati.