Isola d’Elba (Livorno) 13 febbraio 2025 Isola d’Elba, salvataggi in extremis all’interno delle abitazioni

Dalle ore 18,00 un violento nubifragio si è abbattuto su Portoferraio paralizzando compmetamente tutte le strade rimaste allagate.

Il Distaccameto dei vigili del fuoco di Portoferraio è stato rinforzato con un’altra squadra in turni libero ed i volontari di Campo.

Dalla terraferma inviate squadre VF da Livorno, Piombino, Follonica e Grosseto per totali 35 unità, compresi 3 SMZT e 6 Soccorritori fluviali,7 coordinate da un funzionario tecnico.

Aggiornamento della bomba d’acqua che ha colpito Portoferraio.

Effettuati 3 salvataggi in extremis all’interno di abitazioni di persone bloccate dall’acqua in innalzamento.

Soccorse un totale di 28 persone bloccate nelle numerose autovetture rimaste ferme lungo la strada principale di Portoferraio.

Evacuata una scuola di danza con 9 minori e 3 istruttori.

Evacuate una decina di persone da una pizzeria