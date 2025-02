Home

Rubriche

Weekend e viaggi

Isola di Giannutri: un’esperienza unica tra natura e storia – Aprono le prenotazioni per le escursioni giornaliere speciali del 30 marzo e 6 aprile

Weekend e viaggi

6 Febbraio 2025

Isola di Giannutri: un’esperienza unica tra natura e storia – Aprono le prenotazioni per le escursioni giornaliere speciali del 30 marzo e 6 aprile

Livorno 6 febbraio 2025 Isola di Giannutri: un’esperienza unica tra natura e storia – Aprono le prenotazioni per le escursioni giornaliere speciali del 30 marzo e 6 aprile

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano organizza due escursioni esclusive all’Isola di Giannutri nelle giornate primaverili del 30 marzo e 6 aprile. Una bella occasione per immergersi nella natura selvaggia e nella storia millenaria, con un itinerario che combina la visita alla Villa Romana e un trekking naturalistico guidato.

Sarà possibile prenotare dal giorno sabato 8 febbraio a partire dalle ore 9:00.

Programma della giornata

• Ore 9:30 – Ritrovo con la guida a Porto Santo Stefano (Banchina Toscana, traghetto Maregiglio)

• Ore 10:00 – Partenza in nave esclusiva, arrivo a Giannutri dopo circa un’ora di navigazione

• Visita guidata alla Villa Romana: tra scogliere e sentieri della macchia mediterranea, si scopriranno i resti di un’antica residenza del I secolo d.C., appartenuta alla potente famiglia dei Domizi Enobarbi

• Trekking naturalistico: un percorso suggestivo attraverso l’area protetta dell’isola, accompagnati da guide esperte, tra profumi di euforbia, lentisco e panorami mozzafiato

• Pausa pranzo al sacco in un punto panoramico (a cura dei partecipanti)

• Ore 16:00 – Partenza da Giannutri, rientro a Porto Santo Stefano previsto per le ore 17:00

Il percorso è adatto a tutti e sarà modulato in base alle condizioni meteorologiche.

Info e prenotazioni

Le escursioni si possono prenotare direttamente sul sito: www.parcoarcipelago.info/ giannutri

Per consultare tutto il programma delle attività del Parco nel 2025 si può scaricare da qui l’intero catalogo: https://www.islepark.it/ attivita-ed-eventi-con-il- parco/

• Tariffe: € 60 intero € 40 ridotto (5-12 anni) Gratuito (0-4 anni)

• Contatti Info Park: Tel. 0565 908231 E-mail: info@parcoarcipelago.info

• Orari ufficio Info Park:

o Fino al 31 marzo: Lun-Sab 9:00-15:00 Dom 9:00-13:00

o Dal 1° aprile al 31 ottobre: Lun-Dom 9:00-19:00

______________________________ __________

Scopri l’Isola di Giannutri

La più meridionale delle isole toscane, Giannutri (2,6 km²) è un paradiso di costa rocciosa, macchia mediterranea e fondali straordinari. Le uniche insenature accessibili sono Cala Maestra e Cala Spalmatoio, caratterizzate da piccole spiagge di ghiaia.

Percorso archeologico

Immersa nel verde e affacciata su un mare cristallino, la Villa Romana fu costruita nel I secolo d.C. come residenza di lusso per la nobile famiglia dei Domizi Enobarbi, di cui faceva parte l’imperatore Nerone. Recenti restauri hanno riportato alla luce mosaici geometrici e stanze decorate, rendendo la visita un viaggio nel tempo.

Percorso naturalistico

Giannutri è completamente inserita nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano, compreso il mare circostante. Oltre alla tipica macchia mediterranea con ginepri, euforbie e rosmarino, l’isola ospita anche pini marittimi e di Aleppo. Grazie alle guide abilitate, sarà possibile esplorare gli angoli più nascosti e affascinanti dell’isola, al di fuori del percorso principale che collega Cala Spalmatoio a Cala Maestra.