Isola di Montecristo, aperte le prenotazioni per visitarla, tutte le info utili

L’ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA

Per la particolarità ed il valore dell’Isola di Montecristo le limitate visite consentite sono finalizzate ad apprezzare le eccezionali caratteristiche ambientali e non ad una fruizione di tipo balneare. Di conseguenza non è possibile muoversi sull’isola in autonomia e per la permanenza sulla spiaggia di Cala Maestra è obbligatorio seguire le indicazioni delle Guide (non è permesso posizionare ombrelloni e teli mare sulla spiaggia).

La visita consiste in un’escursione trekking esclusivamente lungo gli itinerari indicati di seguito. La distribuzione dei visitatori nei percorsi e l’organizzazione dell’escursione saranno stabilite dalle Guide dopo lo sbarco sull’isola.

Le escursioni possono essere effettuate solo se si è dotati di scarpe da trekking (suola scolpita e preferibilmente a caviglia alta). Il giudizio sull’adeguatezza delle calzature è a carico della Guida ed è insindacabile. In caso di abbigliamento non adeguato la Guida può decidere di non far partecipare alla visita.

I percorsi fruibili sono i seguenti:

– Cala Maestra – Belvedere – Villa Reale :

Lunghezza: m 2.031

Dislivello: 230 mt.

Difficoltà: media

Tempi: 2 ore

Profilo altimetrico

– Cala Maestra – Monastero – Grotta del Santo – Villa Reale:

Lunghezza: m 3.610

Dislivello: 460 mt.

Difficoltà: elevata

Tempi: 3 ore e 30 min.

Profilo altimetrico

– Cala Maestra – Villa Reale – Museo Naturalistico e collezione floristica :

Lunghezza: m 1.000

Dislivello: 42 mt.

Difficoltà: facile

Tempi: 2 ore ca.

Profilo altimetrico

Attenzione: la distribuzione dei visitatori nei percorsi e l’organizzazione dell’escursione saranno stabilite dalle guide parco dopo lo sbarco sull’isola.

Per l’escursione:

i visitatori saranno divisi in gruppi da un massimo di 12 persone e ciascun gruppo sarà accompagnato da una Guida.

Non è consentito lasciare sull’isola alcun tipo di rifiuto (dotarsi di apposito contenitore per il recupero e il trasporto). I passeggeri devono presentarsi al molo d’imbarco 30 minuti prima della partenza.

L’isola è sotto la sorveglianza dei Carabinieri Forestali di Follonica (GR). I visitatori debbono attenersi alla disposzioni della Guida e dei Carabinieri Forestali (anche in seguito ad eventuali disposizioni sanitarie antipandemia).

I COSTI DELLA VISITA E LE CONDIZIONI DELLA PRENOTAZIONE

Le quota individuali per partecipare all’escursione con partenza da Piombino (scalo a Porto Azzurro, isola d’Elba) e da Porto S. Stefano (scalo all’isola del Giglio) sono le seguenti:

€ 130,00 a persona;

€ 60,00 a persona; tariffa riservata ai residenti nei Comuni delle isole dell’Arcipelago Toscano (posti disponibili a questa tariffa nr. 100, da prenotare entro il 6 marzo 2023).

Le quote sono comprensive di viaggio in motonave a/r e accompagnamento Guida Parco.

Non sono previste motivazioni di rimborso dovute a cause non dipendenti dall’organizzazione. Nel caso in cui le visite previste siano annullate a causa di condizioni meteo marine avverse o in seguito a eventuali disposizioni anti pandemia, ai visitatori sarà proposta una data alternativa.

Nel caso in cui la data alternativa non venga accettata verrà effettuato il rimborso.

La prenotazione è nominativa e non cedibile; non è possibile sostituire i nominativi e i dati indicati in fase di prenotazione.

In seguito alla visita potrà essere somministrato via mail un questionario di gradimento a cui vi preghiamo gentilmente di rispondere.

ABBIGLIAMENTO E CONSIGLI PER LA VISITA

In ragione delle caratteristiche ambientali dell’isola e delle modalità con le quali viene condotta la visita guidata, si forniscono di seguito i comportamenti e gli accorgimenti da adottare per godere delle straordinarie emozioni regalate dall’escursione a Montecristo.

1 – Pur trovandoci in una magnifica isola nel Mar Tirreno, i percorsi proposti per la visita sono da considerarsi veri e propri itinerari di montagna, certamente impegnativi. Si tratta di sentieri che si sviluppano lungo profili altimetrici caratterizzati da forti pendenze e da dislivelli di una certa rilevanza, su fondo naturale spesso scivoloso per la presenza di acqua e/o per la natura del piano di calpestio (superfici lisce in granito). Le escursioni, programmate nei periodi primaverile, estivo ed autunnale, si possono svolgere in condizioni meteo non del tutto confortevoli, come ad esempio vento forte, pioggia, elevati valori di temperatura e/o umidità.

2 – In considerazione degli orari di partenza dal luogo di residenza, delle ore di navigazione necessarie, si consiglia particolare attenzione per la preparazione della giornata, soprattutto per quello che concerne la verifica delle condizioni psico-fisiche individuali, ore di sonno, alimentazione, prima colazione, ecc.

3 – Potrebbe essere consigliabile il pernottamento in prossimità dei porti di imbarco; per richieste di informazioni sulle sistemazioni: promozione@parcoarcipelago.info

4 – L’abbigliamento deve essere comodo e leggero. In primavera ed autunno è consigliato l’uso di una giacca antivento ed impermeabile, con indumenti a strati per evitare eccessiva sudorazione ed essere equipaggiati contro il vento.

5 – Le escursioni possono essere effettuate solo se si è dotati di scarpe da trekking (scuola scolpita e preferibilmente a caviglia alta per il tipo di fondo e per la presenza di vipere).

6 -Il giudizio sull’adeguatezza delle calzature è a carico della Guida ed è insindacabile.

7 – Sono consigliate calze tecniche per evitare eccessiva sudorazione.

7 – In caso di abbigliamento non adeguato la guida può decidere di non far partecipare alla visita. Non è possibile muoversi sull’isola in autonomia e per la permanenza sulla spiaggia di Cala Maestra è obbligatorio seguire le indicazioni dei Carabinieri Forestali e delle Guide (la spiaggia non è in alcun modo oggetto di fruizione e non è permesso posizionare ombrelloni e teli mare sulla spiaggia).

9 – Sono consigliati bastoncini da trekking; possono essere utili, soprattutto per l’equilibrio e rappresentano un ottimo modo per scaricare parte del peso sulle braccia diminuendo il carico per gambe e spina dorsale.

10 – Si consiglia l’uso di un cappellino per il sole e di crema solare e occhiali da sole.

11 – Dotarsi di sufficiente scorta di acqua (almeno 1,5 lt.). Il partecipante dovrà organizzarsi per il proprio pranzo che sarà consumato al sacco. Sull’isola non è prevista la possibilità di approvvigionamento idrico, né di acquisto di cibo e bevande di alcun genere.

12 – È consigliabile dotarsi di binocolo e di taccuino per registrare le eventuali osservazioni naturalistiche.

13 – È consigliabile utilizzare un apposito zainetto da escursione per il trasporto di acqua e viveri, nonché dell’eventuale equipaggiamento consigliato (indumenti di scorta, cappello, crema solare, macchina fotografica, binocolo, taccuino, ecc.).

INDICAZIONE PORTI E ORARI D’IMBARCO

La compagnia che effettuerà il trasporto passeggeri in partenza da Piombino è AQUAVISION; la compagnia che garantirà il collegamento da Porto Santo Stefano è MAREGIGLIO.

Informazioni ulteriori o variazioni saranno comunicate, con sufficiente anticipo con una mail di riepilogo e convocazione.

Piombino – Porto Azzurro (Isola d’Elba) – Montecristo a/r

Partenza da Piombino Marittima ore 08.30 – Arrivo a Porto Azzurro ore 09.20

La Partenza da Porto Azzurro ore 09.30 – Arrivo a Montecristo ore 11.15

Partenza da Montecristo ore 16.15 – Arrivo a Porto Azzurro – ore 18.00

La Partenza da Porto Azzurro ore 18.10 – Arrivo a Piombino Marittima ore 19.00

Porto S. Stefano – Isola del Giglio – Montecristo

Partenza da Porto S. Stefano – ore 08.30 – Arrivo Isola del Giglio ore 09.20

La Partenza Isola del Giglio ore 09.30 – Arrivo a Montecristo ore 11.30

Partenza da Montecristo ore 16.15 – Arrivo Isola del Giglio ore 18.00

La Partenza Isola del Giglio – ore 18.10 – Arrivo a Porto S. Stefano ore 19.00