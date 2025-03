Home

Cronaca

Isole ecologiche, operatrice Aamps aggredita da un cittadino. Fit Cisl: “Intervenire incisivamente e definitivamente”

Cronaca

28 Marzo 2025

Isole ecologiche, operatrice Aamps aggredita da un cittadino. Fit Cisl: “Intervenire incisivamente e definitivamente”

Livorno 28 marzo 2025 Isole ecologiche, operatrice Aaamps aggredita da un cittadino. Fit Cisl: “Intervenire incisivamente e definitivamente”

La FIT-CISL denuncia l’estrema gravità nella quale i lavoratori dei centri di raccolta si trovano ad operare durante il loro servizio. Ancora una volta nella giornata del 27 marzo 2025 c’è stato un gravissimo episodio di aggressione: prima ad un cittadino, trasportato al pronto soccorso, e di seguito agli stessi operatori di Aamps presenti.

Questo è solo l’ultimo degli episodi successi in ordine cronologico perché nella giornata di sabato scorso, ad essere aggredita è stata una addetta di Aamps impiegata presso il CDR (centro di raccolta), solo perché ha negato un conferimento a cittadino dato che lo stesso non aveva i requisiti per lo smaltimento. Tutto questo senza considerare le quotidiane aggressioni verbali alle quali gli operatori sono costretti in silenzio a subire.

I lavoratori non possono operare quotidianamente in un clima di tensione ed insicurezza, è arrivato il momento di intervenire incisivamente e definitivamente

La FIT-CISL a gran voce che sia ripristinato il servizio di vigilanza affinché ci sia una tutela per i dipendenti di Aamps e per i cittadini.

FIT-CISL LIVORNO

Uliano Bardini

Alessio Bianucci