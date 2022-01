Home

Ispezione della proprietà a palazzo Maurogordato, Asia Usb chiede al Comune un percorso come quello della Torre della Cigna

22 Gennaio 2022

Ispezione della proprietà a palazzo Maurogordato, Asia Usb chiede al Comune un percorso come quello della Torre della Cigna

Livorno 22 gennaio 2022

Giovanni Ceraolo, Asia Usb Livorno: questa mattina siamo a manifestare davanti al Comune perchè la proprietà del palazzo Maurogordato sugli scali d’Azelio occupato da una ventina di nuclei familiari dal 2015 è venuta a fare un’ispezione

Ora c’è preoccupazione tra le famiglie occupanti che temono uno sgombero imminente.

Chiediamo che si attivi un percorso come quello della Torre della Cigna, vorremo che si apra un tavolo con il Comune e che in qualche modo si faccia garante delle famiglie che hanno i requisiti e che non vengano lasciate per strada

