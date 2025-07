Home

Attualità

Israele-Palestina – altre voci, le accuse di Pubble: “Attacco alla chiesa.. basta cavolate Giorgia” (Video)

Attualità

18 Luglio 2025

Israele-Palestina – altre voci, le accuse di Pubble: “Attacco alla chiesa.. basta cavolate Giorgia” (Video)

18 luglio 2025 Attualità – Israele-Palestina – altre voci, le accuse di Pubble: “Attacco alla chiesa.. basta cavolate Giorgia”

Pubble (Paola Ceccantoni) è una disegnatrice satirica. che fa indagini giornalistiche e racconta con il suo modo alternativo di fare informazione attraverso la satira notizie che smontano le varie manovre di disinformazione.

Pubble descrive con queste poche righe il video delle reazioni di Meloni e Tajani sull’attacco alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza

“Ci voleva l’attacco alla parrocchia della Sacra famiglia per far uscire una vocina flebile di indignazione alla Meloni, un’ indignazione” per Pubble “finta, falsa ed ipocrita, una toppa peggiore del buco, tra lei e Tajani non si sa chi faceva dei due più bella figura a stare zitto. Zitti come sono stati fino ad adesso.

Zitti sugli scempi, zitti sulle condanne, zitti sulle minacce, zitti con Francesca Albanese, zitti quando votano contro al recidere i rapporti di collaborazione militare, zitti e basta… anzi più che zitti, complici!”