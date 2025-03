Home

Istituita la Consulta Comunale Giovanile di Livorno, Lucetti: “diamo voce alle nuove generazioni”

27 Marzo 2025

Il Consiglio Comunale di Livorno ha approvato l’istituzione della Consulta Comunale Giovanile, un passo significativo verso il coinvolgimento attivo dei giovani nelle decisioni politiche locali. L’iniziativa, sostenuta dalla giunta Salvetti, mira a creare spazi di dialogo, formazione e azione per le nuove generazioni.

“La Regione Toscana ha sempre rappresentato un faro di progresso e inclusione. Oggi, più che mai, è fondamentale investire nei giovani, nella loro partecipazione attiva e nella costruzione di una democrazia solida e rappresentativa,” ha dichiarato la consigliera Cristina Lucetti. “La Consulta dei Giovani è un esempio concreto di come possiamo dare voce alle nuove generazioni, permettendo loro di contribuire direttamente alle decisioni che plasmano il nostro futuro“.

La consigliera Lucetti ha sottolineato l’importanza del Partito Democratico nel sostenere iniziative che promuovano la partecipazione giovanile. “Il Partito Democratico, con il suo impegno per i valori di equità e giustizia sociale, deve continuare a sostenere queste iniziative. La giunta Salvetti ha lavorato e continuerà a lavorare in questa direzione, favorendo la creazione di spazi di dialogo, formazione e azione, dove i giovani possano esprimere le loro idee e trasformarle in progetti concreti“.

La consigliera Lucetti, in qualità di presidente della Quinta commissione, che si occupa anche di politiche giovanili, ha ribadito il suo impegno a rafforzare il dialogo tra istituzioni e giovani. “Continuerò a impegnarmi per promuovere politiche che rispondano alle esigenze e alle aspirazioni dei giovani. Solo attraverso un coinvolgimento autentico delle nuove generazioni possiamo garantire un futuro sostenibile, inclusivo e democratico.“

La Consulta Comunale Giovanile di Livorno rappresenta quindi un importante strumento per valorizzare il potenziale delle nuove generazioni, assicurando che le loro voci siano ascoltate e che possano contribuire attivamente alla costruzione del loro futuro.

