Home

Cronaca

Istituti comprensivi: “negata l’audizione in VII commissione”

Cronaca

20 Marzo 2022

Istituti comprensivi: “negata l’audizione in VII commissione”

Livorno 20 marzo 2022

Comitato Stop Comprensivi, il comunicato in merito alla mancata accettazione di audire in VII commissione .

Ricordiamo che a inizio febbraio, raccogliendo l’invito della presidente della VII commissione Eleonora Agostinelli, abbiamo chiesto formalmente un’audizione presso tale commissione consiliare. Paradossalmente e dopo diversi solleciti, la consigliera Agostinelli ci ha informato che la nostra richiesta non può essere accettata perché solo “le associazioni portatrici di interessi diffusi iscritte all’Albo e le Organizzazioni sindacali possono essere udite, qualora lo richiedano, negli ambiti specifici di competenza di ogni singola commissione”. Come detto ci sembra paradossale che la presidente di una commissione prima inviti un gruppo impegnato da tempo e conosciuto nel territorio a scriverle per un’audizione nella commissione che presiede e solo dopo neghi tale opportunità perché il regolamento, che evidentemente non conosce, non lo permette. In seguito, seguendo alla lettera il Regolamento, anche i gruppi consigliari di opposizione hanno formulato la richiesta per una commissione sul tema della scuola, ma anche in questo caso è arrivato un rifiuto.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin