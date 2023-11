Home

Politica

Istituti scolastici, “Bisogna che lo Stato ci metta i soldi”, Amadio: “Porteremo a Roma “l’istanza” di Salvetti ma gli vorrei ricordare….” (Video)

Politica

19 Novembre 2023

Istituti scolastici, “Bisogna che lo Stato ci metta i soldi”, Amadio: “Porteremo a Roma “l’istanza” di Salvetti ma gli vorrei ricordare….” (Video)

Livorno, 19 novembre 2023 – Istituti scolastici, “Bisogna che lo Stato ci metta i soldi”, Amadio: “Porteremo a Roma “l’istanza” di Salvetti ma gli vorrei ricordare….”

Venerdì 17 il sindaco di Livorno Luca Salvetti è sceso in piazza tra i manifestanti che non volevano due degli istituti superiori di Livorno a numero chiuso. In quell’occasione Salvetti ha detto: “Bisogna che lo Stato ci metta i soldi”. Marcella Amadio risponde:

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin