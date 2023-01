Home

29 Gennaio 2023

Cecina (Livorno) 29 gennaio 2023 – Istituto Agrario di Cecina: Tenerini (FI), scandalose le condizioni dello stabile, necessario intervenire subito

“Ho preparato un’interrogazione urgente al Sindaco di Cecina per denunciare le precarie condizioni in cui si trovano alcune classi dell’Istituto Cattaneo – Marco Polo di Cecina, precisamente quelle dell’area agraria”.

Lo dichiara la Deputata e Consigliera Comunale di FI Chiara Tenerini.

“Le classi in questione sono state trasferite, durante il periodo pandemico, presso il polo tecnologico della Magona, in una struttura assolutamente inadatta ad ospitare i ragazzi e non dotata dei requisiti necessari in termini di pubblica sicurezza”.

La Tenerini ha inoltre sottolineato che: “L’edificio non ha aree comuni per l’intervallo; vi sono pochi bagni; assenza di laboratori; dotazioni antincendio inadeguate e un’organizzazione degli spazi che non consente un’evacuazione a norma di legge in caso di incendio”.

E inoltre, “Alcune stanze non sono dotate di riscaldamento ma solo di piccole stufe elettriche che, se accese contemporaneamente, fanno saltare il limitatore dell’energia elettrica” .

La deputata ha così concluso ;“A fronte di una situazione del genere ritengo indispensabile un intervento urgente e congiunto dell’Amministrazione Provinciale, competente per materia, e di quella Comunale.

Ciò al fine di trovare, nell’imminenza, una soluzione alternativa per i ragazzi che hanno il diritto di frequenatare una scuola dotata di locali a norma e che abbia i requisiti idonei ad ospitarli, a tutela della loro salute e della loro sicurezza”

