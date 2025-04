Home

Istruzione: gli studenti dell’Istituto comprensivo Pertini di Portoferraio in visita al Consiglio regionale

11 Aprile 2025

Ad accoglierli a palazzo del Pegaso il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Marco Landi

Le porte del palazzo del Pegaso tornano ad aprirsi per accogliere studentesse e studenti provenienti da tutta la Toscana. Giovedì 10 aprile in visita scolastica sono arrivati i giovani allievi dell’Istituto comprensivo Sandro Pertini di Portoferraio (LI).

Ad accoglierli il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Marco Landi che dell’Isola d’Elba è originario: “E’ sempre una grande emozione ospitare nel palazzo del Pegaso gli alunni delle scuole toscane: mostrare ai bambini e ai ragazzi gli spazi che ospitano il Consiglio regionale, spiegare loro i ruoli e le funzioni della Regione e dell’Assemblea legislativa, cercare di rendere loro familiare l’istituzione spiegando come le decisioni prese a livello regionale incidono sulla vita di tutti i cittadini toscani. Un momento, quello vissuto oggi con le classi IV e V della scuola di San Rocco dell’Istituto comprensivo ‘Sandro Pertini’ di Portoferraio, per me ancor più emozionante per la comune provenienza e perché con queste iniziative si dà il segnale di un’attenzione e di un coinvolgimento delle isole all’interno della nostra istituzione”.