Ita Airways, mancato accordo salariale è sciopero

11 Febbraio 2023

Roma 11 febbraio 2023

Sciopero Ita Airways il 28 Febbraio dalle 10 alle 14. I sindacati annunciano lo sciopero del personale Ita Airways, dalle ore 10 alle ore 14, il 28 Febbraio, a seguito del mancato accordo con l’azienda sul salario. La fase di conciliazione al ministero del Lavoro è stata chiusa “negativamente” con un verbale di mancato accordo.

I sindacati accusano la newco di “marcia indietro” e “rigidità inaccettabili” nei negoziati sugli stipendi. La società, dal canto suo, spiega di non essere attualmente in grado di firmare l’accordo e convoca un cda straordinario.

Questo strappo tra sindacati e azienda interseca la trattativa tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza in Ita. Lufthansa sta per acquisire il 40% di Ita con un aumento di capitale, per un esborso tra 250 e 300 milioni di euro. Il ministro dell’Economia ha dichiarato che la vendita preliminare potrebbe avvenire entro due mesi.

L’aeroporto di Fiumicino sarà centrale nella strategia di Lufthansa come hub per l’America Latina e l’Africa.

