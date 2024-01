Home

Italchimici Foligno si prende l’intera posta al Pala Bastia, per MVTomei terza sconfitta consecutiva

21 Gennaio 2024

Notte fonda per lo IES MVTomei che nella prima partita casalinga del 2024 incappa in un bruciante ko contro Italchimici Foligno.

Dopo un primo set quasi interamente condotto dall’inizio alla fine, i biancorossi si fanno superare nel rush finale regalando la vittoria agli avversari. La sconfitta del primo parziale pesa come un macigno nei restanti: dopo una buona partenza nella seconda frazione infatti Livorno si fa nuovamente sorpassare dagli umbri che vanno a punto, chiudendo poi il discorso nella terza frazione.

Locali in campo con Gavazzi opposto a Croatti, Cipriani e Ian Poli in banda, Grassini e Piliero al centro, libero Puccinelli. Risponde coach Provvedi con Scialò opposto a Gallo, Carbone e Dipasquale in banda, Bucciarelli e Merli al centro, libero Schippa.

Dopo una partenza di gara equilibrata il primo break lo piazza la squadra di Piccinetti (14-12), con Giacomo Poli che dà il cambio a Croatti in cabina di regia.

Livorno avanti sul 19-18 quando Guerrini rileva Carbone negli ospiti: Cipriani e Gavazzi attaccano a ripetizione e anche se il muro locale fa fatica sui primi tempi di Bucciarelli, la squadra sembra poter reggere l’urto, portandosi nella parte clou del set sempre in vantaggio. Sul 23-22 lo IES subisce il pari e poi l’ingresso per Foligno di Maracchia al servizio è determinante, visto che dai nove metri il secondo opposto riesce clamorosamente a ribaltare l’inerzia del set consegnando la vittoria ai suoi per 25-23.

Non ci stanno i biancorossi e al rientro in campo si riportano avanti nel punteggio; due ace consecutivi di Cipriani valgono il 9-5, il set è però è contraddistinto da un crescendo di errori da parte dei padroni di casa, con le note più dolenti che arrivano proprio dai nove metri.

L’ultimo vantaggio della squadra di casa è sul 16-15, poi cala la ricezione, dando modo a Carbone di trovare punti importanti per Foligno. Cresce al contempo il muro biancorosso, con Piliero che acquista sempre più fiducia: il MVTomei insegue (18-20), solito cambio ospite con Guerrini per Carbone, sul 20-22 Giacomo Poli in campo per Croatti, Nel finale di set decisivi per i locali due errori al servizio che permettono agli ospiti di andare a punto.

Parte col muso avanti Foligno nella terza frazione (1-4), Molesti dà il cambio a un Gavazzi in serata no e il suo ace (4-7) fa sperare nell’impossibile.

I primi tempi di Bucciarelli e gli errori al servizio non aiutano però la causa e Foligno è sempre in controllo (8-13). La cosa più bella in questo frangente è il tifo delle giovanissime del minivolley dagli spalti e la grinta dei giovanissimi in campo: sono proprio il centrale classe 2005 Piliero e l’opposto classe 2004 Molesti quelli a dare in campo il massimo, trascinando per alcuni tratti i compagni più grandi con il loro entusiasmo. Purtroppo in termini di punteggio questo apprezzabilissimo atteggiamento non ripaga i padroni di casa che alla fine rimangono a diciassette punti.

La classifica, quando siamo ora al giro di boa, vede lo IES quart’ultimo a quattordici punti, in piena zona retrocessione (scenderanno di categoria le ultime cinque del girone). Adesso la sosta di due settimane, il campionato riprenderà sabato 10 febbraio in casa contro Tuscania.

IES MVTOMEI – ITALCHIMICI FOLIGNO 0-3

IES MVTOMEI: Poli G., Cipriani, Poli I., Papini, Golino, Verdecchia, Gavazzi, Grassini, Molesti, Piliero, Puccinelli, Lupo, Croatti, Baracchino. All. Piccinetti-Facchini.

ITALCHIMICI FOLIGNO: Beddini, Guerrini, Bucciarelli, Basco, Scialò, Merli, Morosi, Buttarini, Dipasquale, Schippa, Carbone, Faba, Maracchia, Gallo. All.: Provvedi.

ARBITRI: Pentassuglia e Campisi.

PARZIALI: 23-25, 22-25, 17-25.

