Home

Sport

Basket

Italia-Ucraina ecco i nomi dei giocatori della Nazionale di basket che giocheranno a Livorno

Basket

22 Febbraio 2023

Italia-Ucraina ecco i nomi dei giocatori della Nazionale di basket che giocheranno a Livorno

Livorno 22 febbraio 2023

La Nazionale italiana torna a Livorno dopo 27 anni! Gli Azzurri, già sicuri di un posto al Mondiale, giocheranno domani al Modigliani Forum contro l’Ucraina alle ore 21.00 il penultimo match dei FIBA World Cup 2023 Qualifiers. L’ultimo impegno in trasferta a Caceres contro la Spagna domenica 26 alle ore 18.00. Gli incontri saranno visibili live su Rai Sport, Eleven e Sky Sport. I due match sono importanti per migliorare il ranking in vista del sorteggio mondiale che determinerà i gruppi per la rassegna iridata in programma in Giappone, Indonesia e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre.

Questi i 12 Azzurri scelti da coach Pozzecco per la partita di domani, esordio assoluto con la Maglia della Senior per Riccardo Visconti.

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Tezenis Verona)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#36 Riccardo Visconti (1998, 198, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

Le scelte sono state comunicate nell’ambito della conferenza stampa che oggi è stata ospitata dal Comune di Livorno.

A fare da moderatore il “padrone di casa”, ovvero il Sindaco Luca Salvetti :

“E’ un grandissimo onore per me e per la città che rappresento ospitare la Nazionale di pallacanestro. Un’opportunità che inseguivamo da anni e che finalmente si è concretizzata a distanza di 27 anni dall’ultima volta.

Non avevo dubbi sul fatto che il Modigliani Forum si sarebbe riempito, negli anni 80 Livorno è stata ai vertici della pallacanestro italiana, dopo un momento di difficoltà ora siamo pronti per tornare a recitare un ruolo importante, come dimostrato dal pienone nel derby di Serie B di qualche settimana fa”.

Queste le parole del presidente FIP Petrucci :

“Livorno non ha mai tradito il basket, siamo voluti tornare qui anche se le regole imposte dalla Federazione internazionali sono stringenti e quindi abbiamo dovuto attendere che il Modigliani Forum si adeguasse a quanto richiestoci.

Quella che giocherà domani è una Nazionale giovane ma con facce pulite e pronta a ben figurare: il tutto esaurito è la conferma che abbiamo scelto bene. Non ci attende un’amichevole, vogliamo onorare l’impegno al meglio con l’Ucraina, che tra l’altro è stata invasa dalla Russia un anno fa, il 24 febbraio 2022.

Anche per queste implicazioni non sarà una partita normale. Ringrazio il Sindaco, Massimo Faraoni e Master Group per il lavoro svolto e saluto con particolare piacere la presenza del Comandante dell’Accademia Navale Lorenzano Di Renzo”.

Così Massimo Faraoni , presidente del Comitato Regionale Toscana della FIP: “Abbiamo iniziato a lavorare per questo evento da luglio 2020, è merito di tante realtà che voglio ringraziare se oggi siamo qui. Una scelta che gratifica una città e un’intera regione e che vogliamo onorare al meglio”.

E’ stata poi la volta del CT Pozzecco . “Nel 1993 ho giocato qui, ero un ragazzo e cercavo di affermarmi.

Giocai un’eccellente stagione, merito dell’accoglienza che mi fu riservata e per questo motivo Livorno resterà sempre nel mio cuore: sono trascorsi 30 anni ma quello fu il momento più importante della mia carriera.

Ho un ricordo bellissimo di questo posto, furono tre le figure che in particolare mi aiutarono: Dado Lombardi, Stefano Attruia e Michael Ray Richardson. Livorno è una città che emoziona, i miei ragazzi sanno fare altrettanto: ecco perché sono certo che ci attende una serata speciale.

Noi siamo già certi di un posto al Mondiale mentre l’Ucraina si gioca gran parte delle sue chance ma noi faremo di tutto per onorare i principi dello sport dal momento che in ballo per un posto al Mondiale c’è anche la Georgia.

Colgo l’occasione per fare i complimenti, anche a nome del mio staff, alla Germani Brescia per la vittoria della Coppa Italia ottenuta a Torino lo scorso weekend”.

Capitan Biligha ha confermato che domani si gioca una partita da onorare e vincere. “Siamo stati accolti benissimo, sappiamo che ci attende un pubblico caldo e numeroso e non possiamo che esserne contenti. Come sempre, quando indossiamo questa Maglia, daremo il 100%”.

“Dopo i successi dello scorso autunno, un altro importante appuntamento per la Nazionale Azzurra, già sicura di un posto al Mondiale e che ritorna, dopo 27 anni dall’ultima volta, a Livorno, una città di pallacanestro e di tradizione” – ha dichiarato Antonio Santa Maria , Direttore Generale di Master Group Sport.

“Ringrazio il Comune di Livorno per l’ospitalità e il supporto. Un particolare ringraziamento anche a FIP Toscana con cui abbiamo attivato delle promozioni dedicate per coinvolgere tutti gli appassionati. Si preannuncia un grandissimo spettacolo a cui il pubblico ha risposto presente in pochissimi giorni”.

Ha chiuso la conferenza stampa l’intervento del Comandante dell’Accademia Navale Lorenzano Di Renzo . “Siamo onorati di fare parte di questo importante evento sportivo, domani saremo in campo con la nostra Fanfara che eseguirà i due Inni nazionali. Lo sport è territorio di inclusione e strumento imprescindibile per la formazione dei ragazzi, per questi motivi siamo molto sensibili quando si tratta di organizzare eventi sportivi.

Il 3 marzo Livorno ospiterà il “Derby delle stellette”, una partita di beneficienza che in campo vedrà giocatori delle due squadre di basket livornesi insieme ad atleti e ragazzi dell’Accademia di Livorno e di altre Accademie italiane. L’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza, di attendiamo che la città come sempre risponda presente”.

Tra il basket e Livorno c’è una storia bellissima, che riporta alla mente tanti ricordi: è la città che ha dato i natali, oltre ad Azzurri come Nesti, Cosmelli, Dell’Agnello, Fantozzi, a una leggenda come Dado Lombardi (113 partite, 1432 punti e 3 Olimpiadi in Nazionale). È la città che qualche decennio fa ha ospitato una delle rivalità più sentite della nostra pallacanestro, quella tra Pallacanestro Livorno e Libertas. Livorno è una delle capitali del basket italiano, lo certificano i 7.500 spettatori che qualche settimana fa hanno assistito al nuovo derby labronico di Serie B.

In totale sono sei le gare giocate dalla Nazionale Senior maschile a Livorno, tutte amichevoli disputate al PalaMacchia di via Allende tra il 1976 e il 1996. Quello contro l’Ucraina sarà dunque il primo match ufficiale disputato dagli Azzurri nel capoluogo toscano.

La partita di Livorno è organizzata per la Federazione Italiana Pallacanestro da Master Group Sport, advisor commerciale FIP.

Domani l’Hotel Palazzo di Livorno ospita alle ore 15.00 la conferenza stampa di presentazione della partnership tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Federazione Oncologi Cardiologi Ematologi. Saranno presenti il presidente della FIP Giovanni Petrucci, il CT Gianmarco Pozzecco e il presidente della FOCE Francesco Cognetti.

FIBA World Cup 2023 European Qualifiers

Livorno, Modigliani Forum

Italia-Ucraina (giovedì 23 febbraio, ore 21.00)

Live su RAI Sport, ELEVEN, Sky Sport

Italia

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Tezenis Verona)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#36 Riccardo Visconti (1998, 198, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

Ucraina

#7 Denis Lukashov (1989, 188, P, Prometey)

#11 Oleksandr Lypovyi (1991, 203, A, Prometey)

#13 Vyacheslav Bobrov (1992, 203, A, Budivelnyk)

#17 Andrii Voinalovich (1999, 207, A, Tartu – Estonia)

#23 Artem Pustovy (1992, 219, C, Murcia – Spagna)

#30 Issuf Sanon (1999, 194, P, Prometey)

#32 Bogdan Blyznyuk (1995, 198, A, Budivelnyk)

#33 Volodymyr Koniev (1989, 203, A, Budivelnyk)

#35 Artem Kovalev (1997, 208, A, Pieno Zvaigzdes Pasvalys – Lituania)

#50 Oleksandr Kovlyar (2002, 188, P, Khimik)

#52 Volodymyr Gerun (1994, 208, C, Real Betis – Spagna)

#55 Ilya Sidorov (1996, 184, P, Prometey)

Allenatore: Ainars Bagatskis

Assistenti: Mykola Kirsanov, Raimonds Feldmanis

Arbitri: Aleksandar Glisic (Serbia), Wojciech Liszka (Polonia), Martin Vulic (Croazia)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin