Home

Politica

Italia Vincente, FdI: “Emozionante la stima e la fiducia dei cittadini al Governo Meloni” a Piombino e Donoratico

Politica

25 Agosto 2023

Italia Vincente, FdI: “Emozionante la stima e la fiducia dei cittadini al Governo Meloni” a Piombino e Donoratico

Livorno 25 agosto 2023 – Italia Vincente, FdI: “Emozionante la stima e la fiducia dei cittadini al Governo Meloni” a Piombino e Donoratico

Grande successo per l’iniziativa estiva di Fratelli d’Italia “l’Italia Vincente” che il partito di Giorgia Meloni sta organizzando nelle principali spiagge della nostra penisola.

Ieri è toccato alle località di Piombino e Donoratico dove ospite e testimonial d’eccezione è stata il Sottosegretario al Ministero della Giustizia On. Andrea Del Mastro delle Vedove.

“E’ stato un onore ospitate il Sottosegretario Andrea Del Mastro, con il quale assieme all’On. Francesco Michelotti abbiamo fatto visita ai Gazebo organizzati nelle località di Piombino e di Donoratico.

Emozionante constatare il grande affetto che i numerosissimi residenti ed anche vacanzieri che si sono presentati oggi ; hanno dimostrato per il lavoro del Governo Meloni e dei propri rappresentanti di Governo: una attestazione di fiducia e stima, che a livello provinciale ci darà ancora più la carica per andare a vincere in tutti quei Comuni della Provincia di Livorno che andranno al voto per le elezioni amministrative nella prossima primavera”

Questo il Commento del Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Livorno Avv. Giacomo Lensi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin