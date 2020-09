Home

6 Settembre 2020

Italia Viva, domani l’onorevole Rosato sarà a Cecina

Cecina (Livorno) 6 settembre 2020

Regionali, Italia Viva:

domani, lunedì 7, dalle ore 10,00, l’Onorevole Ettore Rosato, sarà a Cecina.

Visiterà la zona artigianale di San Pietro in Palazzi per raccogliere le istanze provenienti dal mondo del lavoro; delle quali le associazioni, CNA in testa, sono da sempre portavoce.

“All’incontro è stato invitato il Sindaco Lippi di cui ItaliaViva condivide il modus operandi improntato al “fare”; ne apprezza i risultati raggiunti; il buon governo; la vicinanza ai cittadini, la guida sicura della città pur nelle condizioni di difficoltà provocate dall’alluvione prima e dal rischio pandemico dopo”.

