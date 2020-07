Home

8 Luglio 2020

Italia Viva, e Darsena Europa: “Nominare Commissario per criteri di competenza e non politici”

Livorno 8 luglio 2020 – DL Semplificazioni e Territorio livornese, per Il coordinamento provinciale di Italia Viva di Livorno, la nomina del commissario dev’essere per competenza e non politica

“Quanto contenuto nel decreto semplificazioni non è esattamente il nostro piano Italia Shock. E’ comunque un primo passo importante nella direzione giusta; sblocco dei cantieri e semplificazione burocratica.

Con la Tirrenica, la Fano-Grosseto, la Darsena Europa e la ricostruzione del ponte di Albiano, diamo alla nostra regione una parte di quelle infrastrutture che attende da tempo.

A questo punto Italia Viva, per quanto riguarda il territorio livornese, ritiene fondamentale:

1 – che la nomina del previsto commissario per la Darsena Europa sia fatto in tempi veloci;

2 – che la nomina segua criteri di competenza e non politici che purtroppo si sono rilevati perdenti determinando l’attuale situazione a sei anni dall’approvazione del Piano regolatore Portuale e in particolare per gli investimenti previsti a carico dei provati, in difetto di due bandi senza aggiudicatario;

3 – il mandato al commissario sia ampio andando a coprire anche le opere non strettamente legate alla Darsena Europa, quali lo scavalco ferroviario a Calambrone e la realizzazione del microtunnel Eni, opere anch’esse che si trascinano da anni, nonostante gli annunci e i cronoprogrammi regolarmente saltati;

4 – avviare la progettazione di nuove infrastrutture tali da contrastare il problema della Toscana a due velocità. L’area di crisi complessa è purtroppo destinata a subire ulteriori deterioramenti occupazionali per l’attuale situazione legata alla pandemia: non perdiamo prezioso tempo nell’individuare tali nuove infrastrutture come ad esempio la Fi-Pi-Li ferroviaria, l’Alta velocità costiera, Il ripristino della Stazione ferroviaria S.Marco per il traffico di area e regionale con annesso terminal fluviale per la valorizzazione del Sistema dei Fossi Medicei, il percorso pedonale/ciclistico dell’Amore a Calafuria, il collegamento diretto ferroviario Stazione Marittima/Aeroporto di Pisa. È fondamentale per il territorio disporre di tali studi per farsi trovare pronta nella presumibile selezione nazionale dei progetti meritevoli di finanziamento e di destinazione dei fondi europei”.