Italian Port Days, una primavera ricca di eventi

11 Aprile 2025

Italian Port Days, una primavera ricca di eventi

Livorno 11 aprile 2025

Tanti eventi e visite guidate in porto. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale presenta un ricco programma di iniziative per celebrare la sessione primaverile degli Italian Port Days, la rassegna nazionale promossa dall’Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e volta all’intensificazione dei rapporti fra i porti e i territori e le comunità circostanti.

Tra l’11 aprile e il 23 maggio festival letterari e musicali, convegni e rappresentazioni teatrali aperti al pubblico animeranno la città dei Quattro Mori e le altre del Sistema Portuale. Addetti ai lavori, ma anche turisti e cittadini potranno scoprire le numerose sfaccettature che nascono dall’incontro tra la terra e il mare, il territorio e i suoi porti.

Si comincia l’11 aprile. A partire dalle 9.00, per celebrare la Giornata dei fondali puliti, si terrà l’evento finale del progetto “Un mare di amici”, una giornata dedicata alla conoscenza degli ambienti marini e alla sensibilizzazione sulle problematiche oggi presenti e sulle necessità di tutela. Il progetto è promosso nella cornice dell’accordo di collaborazione tra Azienda USL Toscana nord ovest, Direzione Marittima della Toscana – Capitaneria di Porto di Livorno, ARPA Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Toscana – AT Ufficio VIII Livorno e Società Nazionale di Salvamento Genova sez. Livorno Mare.

Il giorno dopo, alle 17.30, in Fortezza Vecchia, andrà in scena “Rooms by the sea”, spettacolo teatrale di Gregorio Bottonelli, a cura dell’Associazione RadiceAR e in collaborazione con l’AdSP Mar Tirreno Settentrionale.

Martedì 15 aprile verrà invece presentato, al Silos Granario, il report finale del progetto ““ScuoleSilosGranario” a cura dell’Ass.ne Guide Labroniche.

Giovedì 8 maggio, si aprono le porte della nuova edizione di “Navi di maggio”, iniziativa che coinvolge Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ARPAT, Ente Parco Massaciuccoli-Migliarino-San Rossore, CNR-CIBM, ISPRA, Labromare e che permetterà agli studenti di visitare le imbarcazioni per la salvaguardia dell’ambiente marino-costiero e di partecipare a dei laboratori didattici.

Il giorno successivo, parte in Fortezza Vecchia il progetto Livorno Scienza 2025, evento di divulgazione di esperimenti scientifici da parte degli studenti del Liceo “Cecioni” e delle scuole medie in visita al Liceo.

Da venerdì a domenica 11 maggio, il manufatto mediceo aprirà le porte al Festival della letteratura per ragazzi “Demadé”, mentre dal 14 al 17 maggio si svolgerà la Biennale del Mare e dell’Acqua, evento promosso dal Comune di Livorno, affiancato da importanti stakeholder pubblici e privati, che mette al centro la vocazione marittima della città e di chi vive il mare in tutte le sue declinazioni.

Da giovedì 15 a domenica 18 maggio, sempre in Fortezza Vecchia, si terrà il Festival musicale “Sull’onda della musica”, a cura dell’Associazione Livorno Classica e in collaborazione con AdSP Mar Tirreno Settentrionale.

Venerdì 16 maggio ritorna il progetto “Un mare di amici”, mentre lunedì 19 maggio, presso il Comune di Capraia, verrà organizzato un evento culinario dal nome “Ora(ta) si mangia” A tavola nella Feesta del Mare e dell’Europa”.

Venerdì 23, alle ore 10.00, a Portoferrario si terrà l'”Italian Cruise Day in Tour”, la nuova iniziativa itinerante ideata e organizzata da Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza specializzata nel settore turistico, che si ripropone di analizzare le sfide e le opportunità dell’industria crocieristica italiana, coinvolgendo oltre 60 scali e 342 comuni.

Mercoledì 28 maggio, alle 10.00, in Fortezza Vecchia, ci sarà la premiazione del concorso scolastico “Racconta il tuo porto 2025”, mentre nella giornata di venerdì 29 e sabato 30 maggio, andrà in scena in Fortezza Vecchia una due giorni di convegni dedicati all’Intelligenza Artificiale e all’Automazione nei porti europei, a cura della FILT-CGIL.

Nel programma di eventi predisposto dalla Port Authority sono inoltre previste numerose visite guidate ai porti del Sistema. Il 14-15 e 16 aprile e il 5 maggio le scuole potranno visitare il porto di Piombino, mentre il 22 aprile sarà possibile visitare il porto di Portoferraio. Il 13 maggio, nell’ambito del progetto “Porto Aperto”, verrà riservata alla scuola primaria “P. Thouar” una visita guidata nel porto di Capraia.