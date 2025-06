“Italiani razzisti!” e cartelli rubati: notte folle nel cuore di Livorno

Home

8 Giugno 2025

Livorno 8 giugno 2025

“Notte di follia nel quartiere Venezia: urla, vandalismi e nessun controllo”

Una notte come tante, purtroppo. Tra venerdì 6 e sabato 7 giugno, il quartiere della Venezia ha vissuto l’ennesimo episodio di degrado e insicurezza che, come segnalano alcuni residenti nel gruppo Facebook Vivi la Venezia, ormai rappresenta una triste consuetudine nei weekend.

Erano circa le 4 del mattino quando da piazza dei Domenicani si sono levate urla strazianti di una donna, sovrastate poi da quelle di un uomo. Le voci sono proseguite per circa tre quarti d’ora, con l’intervento – presumibilmente – di residenti che dalle finestre hanno cercato di placare la situazione urlando frasi come: “Te la rifai con una donna?”. In tutta risposta, l’uomo avrebbe urlato più volte “Italiani razzisti”, prima di allontanarsi con gli altri presenti.

A rendere il quadro ancor più desolante, poco dopo è stato avvistato un gruppetto di giovani, ragazzi e ragazze, in spalla con un cartello stradale rubato: un gesto che ha il sapore del vandalismo gratuito, compiuto in un quartiere che già fatica a mantenere ordine e decoro.

La denuncia, affidata ai social, è chiara: «Nel quartiere, con due fortezze che fanno musica fino a tarda notte ogni weekend, servono controlli serrati almeno tra venerdì e sabato, soprattutto negli orari di chiusura dei locali.» Il messaggio è rivolto alle autorità, ma anche ai gestori dei locali notturni, che i cittadini invitano a collaborare concretamente per il rispetto e la sicurezza del territorio.

Il malcontento cresce. Non si tratta di essere contro la movida, spiegano i cittadini, ma di trovare un equilibrio tra il divertimento notturno e il diritto alla tranquillità di chi vive in queste strade ogni giorno.

Lo screenshot del post Facebook di Vivi la Venezia

