Attualità

27 Luglio 2025

Italiani su nave Handala dopo assalto IDF, Ascari (M5S): Dove sono, come stanno e cosa state facendo, presentata interrogazione a Meloni e Tajani

Roma 27 luglio 2025 Italiani su nave Handala dopo assalto IDF, Ascari (M5S): Dove sono, come stanno e cosa state facendo, presentata interrogazione a Meloni e Tajani

Stefania Ascari Deputata del Movimento 5 Stelle Avvocata e femminista Commissioni Giustizia, Antimafia e Femminicidio ha presentato un’interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri per chiedere conto del silenzio del Governo sul sequestro della nave Handala da parte delle forze israeliane, con a bordo due cittadini italiani impegnati in una missione umanitaria.

“Vogliamo sapere dove sono Antonio Mazzeo e Antonio La Piccirella, in quali condizioni si trovano e cosa sta facendo concretamente lo Stato italiano per tutelarli.

Non possiamo accettare che chi porta aiuti a una popolazione martoriata e sotto assedio venga trattato come un criminale e che tutto questo avvenga nel silenzio delle istituzioni.

Serve una presa di posizione netta. Ora”. – dichiara l’onorevole Ascari