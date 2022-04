Home

17 Aprile 2022

“Italiano nessun problema!” Al Vespucci-Colombo corso di Italiano per stranieri

Livorno 17 aprile 2022

“Italiano nessun problema!” è il titolo del corso gratuito di lingua italiana per adulti stranieri che sta per partire presso l’Istituto Tecnico Economico Vespucci-Colombo.

Partendo dall’esigenza di includere le famiglie ucraine rifugiate od ospiti nella nostra città – solitamente donne e bambini di età scolare – l’istituto, che vanta una consolidata tradizione sia di corsi di italiano L2 per i propri alunni, sia di formazione degli adulti, ha deciso di mettere in campo le sue risorse interne per dar modo agli adulti in primis di origine ucraina, ma poi di fatto anche altri stranieri che lo desiderino, di potersi avvicinare alla lingua italiana, con un corso, che partirà venerdi 22 aprile .

Il corso – informano dall’istituto – è nato da una sinergia interna fra le FS Inclusione, prof. Sartori Isabella e Renata Paladini insieme ai prof. Claudia Esposito e Lorenzo Taccini, FS per l’Orientamento e prof. Raffaella Pasquali, che ha trovato immediatamente l’appoggio della Dirigente Scolastica, Francesca Barone.

E , tra l’altro, fanno sempre sapere dal Vespucci- Colombo, verrà attivata una sinergia fra l’istituto e la Caritas, che ha in programma corsi per bambini – ragazzi e forse giovani adulti (nei locali del centro per Accoglienza Profughi Ucraini recentemente inaugurato in via Temistocle Guerrazzi), ma mancando di esperienza di insegnamento nell’italiano seconda lingua, ha chiesto supporto ai docenti del Vespucci- Colombo, per poter rafforzare l’offerta in città.

La locandina allegata riporta il calendario del corso e gli orari.

