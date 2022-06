Home

11 Giugno 2022

Italiano per stranieri, due donne ucraine ringraziano il Vespucci-Colombo

LA LETTERA DELLE SIGNORE UCRAINE ALLA SCUOLA

Livorno 11 giugno 2022

Un gruppo di ucraini che è a Livorno dall’inizio della guerra in Ucraina, ringrazia sinceramente la squadra ISS VESPUCCI-COLOMBO, in particolare la dirigente scolastica Francesca Barone Marzocchi, il professore Lorenzo Taccini, la professoressa Raffaella Pasquali, le professoresse Renata Paladini e Isabella Sartori, che si è occupata dell’organizzazione di corsi gratuiti di lingua italiana per aiutare gli stranieri. Noi ucraini, costretti a proteggere la propria vita e quella dei propri figli dalle ostilità, ci siamo trovati involontariamente in un paese straniero e abbiamo incontrato un incredibile sostegno e comprensione da parte della gente comune e del governo italiano.

La lingua è il codice della nazione. Mentre studiavamo l’italiano, abbiamo studiato anche i tuoi costumi, le tue tradizioni, la tua geografia e la tua storia. L’Italia è un meraviglioso paese europeo! Conoscendola meglio, ne siamo diventati ancora più convinti.

Il poeta ucraino Taras Shevchenko ha scritto: “Impara dagli altri e non rifuggire dal tuo!”

Quando torneremo alle nostre case, ricorderemo sempre con grande calore il vostro aiuto e la vostra cura per gli ucraini bisognosi. Grazie mille per tutto!

Cordiali saluti

Vira Sereda, Halyna Mytko, Natalia Babuschina, Kateryna Kichyk.

Група українців, що перебувають у Ліворно від початку війни в Україні, щиро дякує колективу Державної вищої школи Веспуччі-Коломбо за те, що подбали про організацію безплатних курсів з вивчення італійської мови на допомогу іноземцям. Ми, українці, які вимушені були берегти свої життя і життя своїх дітей від воєнних дій, мимоволі опинилися в чужій країні і зустріли тут неймовірну підтримку і розуміння від звичайних людей і від Уряду Італії.

Мова – код нації. Вивчаючи італійську мову, ми вивчали і ваші звичаї, ваші традиції, вашу географію і вашу історію. Італія – чудова європейська країна! Пізнавши її ближче, ми ще більше в цьому переконалися.

Український поет Тарас Шевченко писав: «Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь!»

Коли ми повернемося до своїх домівок, ми завжди з великою теплотою будемо згадувати вашу допомогу і вашу турботу про українців, які опинилися в біді. Дякуємо велике за все!

З повагою

Віра Середа, Галина Митко, Наталія Бабушкіна, Катерина Кічик.

