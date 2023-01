Home

ITI Galilei, apre il parcheggio scooter ma dovranno essere portati a mano e con motore spento

Mobilità zona Iti e via Galilei

Dal 9 gennaio sarà aperta l’area parcheggio per scooter all’Iti Galilei

I motorini dovranno essere portati a mano e con motore spento

Livorno 5 gennaio 2023

A partire dal 9 gennaio, sarà disponibile l’area parcheggio nel cortile interno dell’Iti Galilei, che la Provincia ha concesso temporaneamente per contribuire a decongestionare la stessa via Galilei dai troppi motorini parcheggiati spesso in maniera incongrua.

Concluso l’intervento di sistemazione del cortile, da lunedì, al rientro dopo le festività, gli studenti potranno usufruire dell’area entrando dal cancello sul lato di via Zola,

Una volta lasciato il mezzo, dovranno poi uscire dal parcheggio per raggiungere a piedi l’ingresso della scuola in via Galilei, in quanto l’area è separata e non comunicante con il resto del cortile antistante l’edificio.

E’ importante evidenziare che sia all’ingresso che all’uscita i motorini dovranno essere portati a mano e con il motore spento.

“Abbiamo rispettato l’impegno preso ad ottobre – afferma il vice presidente della Provincia, Pietro Caruso – per venire incontro ai problemi di mobilità e sicurezza della viabilità della zona.

Una soluzione, ci tengo a sottolineare, che è assolutamente temporanea, in attesa della sistemazione dell’area tra via Terreni e Via Zola da parte del Comune di Livorno, dove sarà realizzato un parcheggio per gli scooter, come a suo tempo ha assicurato il sindaco Salvetti”.

Questa mattina sul cancello del parcheggio sono stati apposti i cartelli con indicazione di lasciare libero il passo al fine di avvertire i residenti e prevenire spiacevoli disservizi.

