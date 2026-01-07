Home

ITI, studenti ricordano Massimiliano Santor con una donazione di sangue

7 Gennaio 2026

Livorno, 7 gennaio 2026 ITI, studenti ricordano Massimiliano Santor con una donazione di sangue

AVIS Comunale Livorno, in collaborazione con l’ITIS “Galileo Galilei” di Livorno, organizza una giornata speciale di donazione del sangue e di commemorazione in ricordo del Professor Massimiliano Sartor, docente di informatica, donatore e amico di AVIS.

La mattina di giovedì 8 gennaio, a partire dalle ore 8:00, un gruppo di studenti, ex studenti e professori dell’ITIS Galilei si recherà presso il Centro Trasfusionale di Livorno (Viale Vittorio Alfieri 42) per donare il sangue in memoria del Professor Sartor, dando continuità concreta ai valori che egli ha sempre trasmesso con passione e coerenza.

La giornata proseguirà alle ore 10:30, presso l’ITIS “Galileo Galilei” di Livorno, scuola in cui il Professore ha insegnato per molti anni, con una cerimonia commemorativa durante la quale verrà apposta una targa in sua memoria, a testimonianza del segno profondo che ha lasciato nella comunità scolastica e cittadina.

AVIS Comunale Livorno invita la stampa e gli organi di informazione a partecipare sia al momento della donazione presso il Centro Trasfusionale sia alla cerimonia di scopertura della targa, per condividere e raccontare una giornata che unisce memoria, educazione e solidarietà.

Ricordare Massimiliano Sartor significa continuare il suo esempio: donare sangue è un gesto semplice che può salvare vite e costruire futuro.