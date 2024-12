Home

Cronaca

ITIS Galilei di Livorno: “Una scuola in condizioni insostenibili”, la lettera degli studenti

Cronaca

10 Dicembre 2024

ITIS Galilei di Livorno: “Una scuola in condizioni insostenibili”, la lettera degli studenti

Livorno 10 dicembre 2024 – ITIS Galilei di Livorno: “una scuola in condizioni insostenibili”, la lettera degli studenti

“Siamo i rappresentanti di istituto dell’ITIS Galilei di Livorno, e scriviamo per denunciare le gravi problematiche che affliggono la nostra scuola. Da mesi viviamo in condizioni che rendono difficile, se non impossibile, frequentare e studiare in un ambiente dignitoso. La nostra protesta nasce dalla necessità di richiamare l’attenzione su una situazione che non può più essere ignorata.

Le criticità che affrontiamo ogni giorno

1 – Termosifoni non funzionanti:

I termosifoni non funzionano e con l’arrivo dei mesi più freddi, aule e laboratori diventano invivibili. Studiare in queste condizioni mette a dura prova studenti e docenti, compromettendo il diritto a un’istruzione adeguata. A causa dei termosifoni rotti hanno chiuso i laboratori di meccanica e questo rende l’apprendimento della materia davvero complicato, soprattutto per le quinte che potrebbero trovarsi le stesse materia come argomento d’esame

2 – Palestra 2 in condizioni fatiscenti:

Le immagini parlano da sole (vedi le immagini al termine dell’articolo): i muri sono segnati da ampie macchie di umidità che risale dal pavimento; Pareti interne senza intonaco, sparse a macchia di leopardo. Si notano quelle che sembrano infiltrazioni dal d’acqua dal soffitto che lasciano segni neri sulla parete fino al pavimento; infine, un tubo esce dal muro per almeno 50 centimetri dal suolo, rimanendo visibile e fuori posto. Questo spazio, invece di essere un luogo per l’attività fisica, rappresenta un simbolo di trascuratezza.

3 – Palestra 1 chiusa da oltre un anno:

La palestra principale, chiusa con ordinanza n°31/2022 del 25 febbraio del 2022 della Provincia di Livorno, sarebbe teoricamente pronta, ma inutilizzabile. Nonostante i lavori siano conclusi quest’anno, ci viene negato ancora l’accesso. Per la palestra non ci sarebbe ancora l’agibilità; sembra che i tecnici abbiano trovato delle crepe e non sanno se siano nuove o derivanti dalla struttura pre ristrutturazione. Si prospetta inoltre che a breve, durante le ore di educazione fisica dovremo restare in classe per mancanza di spazi adeguati.

4 – Tende rotte o assenti nelle aule:

L’eccessiva luce solare rende difficile seguire le lezioni e lavorare su dispositivi elettronici. È una mancanza semplice da risolvere, ma che continua a rimanere irrisolta.

5 – Marciapiede dissestato e caduta intonaci:

Il il marciapiede che conduce alla palestra 2 (quella aperta) è in pessime condizioni. Le foto mostrano il marciapiede completamente dissestato, con il cemento sgretolato che ha formato grossi frammenti simili a pietre, che rende il passaggio pericoloso. Inoltre, alcune aree interne di marciapiedi sono transennate a causa del rischio di caduta di intonaci dagli edifici circostanti, un ulteriore segno del degrado.

6 – Carenza parcheggi:

Parcheggione dell’ITI: Serve un intervento serio per sistemarlo visto che non ci sono posti per parcheggiare

Cosa chiediamo

Non vogliamo solo denunciare, ma anche proporre soluzioni. Chiediamo:

L’immediata riparazione dei termosifoni;

La riapertura della palestra principale;

Interventi strutturali per mettere in sicurezza gli edifici e gli spazi comuni;

Una manutenzione ordinaria e tempestiva degli spazi scolastici;

La sistemazione del parcheggio.

L’appello alla Provincia di Livorno

Rivolgiamo un appello alla Provincia di Livorno e agli enti competenti affinché intervengano rapidamente. Le immagini non sono solo un documento delle nostre difficoltà, ma anche una prova tangibile della trascuratezza che abbiamo subito.

La nostra scuola non può continuare a essere dimenticata. Vogliamo un futuro migliore per noi e per le generazioni che verranno. Concludiamo invitando tutti a unirsi alla nostra causa. Noi studenti siamo il futuro, ma per costruirlo abbiamo bisogno di fondamenta solide, a partire da una scuola che ci accolga con dignità e rispetto”.

ITIS Galilei di Livorno: “una scuola in condizioni insostenibili”, la lettera degli studenti

I Rappresentanti di Istituto dell’ITIS Galilei di Livorno

Nel mentre pubblichiamo questa lettera, dalla Provincia informano che il problema dei termosifoni è stato risolto. I lavori alla caldaia sono terminati nella giornata di ieri, 9 dicembre e sono stati accesi dalle ore 03 di questa mattina per portare i freddi ambienti ad una temperatura ottimale

ITIS Galilei di Livorno: “una scuola in condizioni insostenibili”, la lettera degli studenti





ITIS Galilei di Livorno: “una scuola in condizioni insostenibili”, la lettera degli studenti