Home

Sport

Basket

Ivan Onojaife sale di categoria, giocherà in Serie A2, a Ravenna

Basket

29 Luglio 2022

Ivan Onojaife sale di categoria, giocherà in Serie A2, a Ravenna

Livorno 29 luglio 2022 – Ivan Onojaife sale di categoria, giocherà in Serie A2, a Ravenna

Ivan Onojaife dopo un anno ricco di soddisfazioni, sia nel campionato di Serie B con la Libertas 1947 che con la canotta della Toscana Food Don Bosco in C Silver, senza dimenticare lo straordinario terzo posto alle finali nazionali Under 9 di Ragusa, sale di categoria. E’ notizia fresca, infatti, il suo accordo biennale con l’OraSì Ravenna, compagine militante nel prestigioso campionato di Serie A2.

Nella scorsa stagione, il 2 metri campano ha disputato 25 partite in serie B producendo 5 punti, 4.6 rimbalzi e una stoppata di media a partita in 18 minuti sul parquet. Per lui anche una medaglia di Bronzo agli Europei Under 16 con la Nazionale azzurra di categoria nel 2019.

L’ex rossoblu, nelle sue prime dichiarazioni con la nuova maglia, ha ricordato con grande piacere la sua esperienza con la P

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin