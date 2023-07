Home

4 Luglio 2023

Jacopo Citi, settimo alla Youth League Porec: il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore fa onore all’Italia

Livorno 4 luglio 2023 – Jacopo Citi, settimo alla Youth League Porec: il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore fa onore all’Italia

Il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore ha concluso con soddisfazione il suo tour in Europa, partecipando all’ultimo evento della stagione in programma: il Karate 1 – Youth League Porec, una competizione internazionale di alto livello organizzata dalla World Karate Federation “WKF” in Croazia, dal 29 giugno al 2 luglio.

Tra i giovani atleti del club, si è distinto Jacopo CITI, che ha raggiunto il 7º posto nella classifica generale e il primo tra gli italiani nella categoria Cadetti (15 – 16 anni) peso – 52 Kg, su 96 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Jacopo ha affrontato sei incontri con avversari di Ucraina, Romania, Paesi Bassi, Grecia, Macedonia e ha migliorato la sua posizione nel ranking mondiale, salendo al 18º posto.

Buona la prova anche degli altri atleti del club, che hanno indossato i colori blu/azzurro della Forza Armata: Andrea BOZZI, Edoardo BARONI, Edoardo LIGAS, Emma Ludovica FRIZZI e Leonardo NANNINI.

La trasferta è stata seguita dal Direttore Tecnico Antonio CITI e da Vincenzo CORVAGLIA, entrambi allenatori accreditati dalla Federazione mondiale.

