Livorno 25 febbraio 2025 Jacopo Lucarelli è un nuovo giocatore della Pielle

La TOSCANA LEGNO PIELLE LIVORNO comunica che come da accordi preliminari tra le parti, è stato perfezionato il tesseramento dell’atleta Jacopo Lucarelli, ala di 197 cm per 96 kg, classe 1996.

Lucarelli è, dunque, un nuovo giocatore messo a disposizione di coach Campanella. Dal punto di vista pratico, prosegue il percorso di riatletizzazione che già lo vede protagonista, assieme al gruppo squadra, da alcune settimane. Le tempistiche, in tal senso, non cambiano e il piano di recupero dovrebbe portare ad un suo auspicabile utilizzo dalla seconda metà di marzo.

Livornese doc, prodotto del settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco, Lucarelli ha esordito in Serie B proprio con i colori rossoblù nel 2013/14. In carriera ha vestito le maglie di Agropoli (A2) e Firenze (B), prima di consacrarsi ad alto livello con l’Orlandina Basket con cui è stato protagonista in A2 nelle stagioni 18/19 e 19/20 concluse a 9 e 8 punti di media. Nel 2020/21 un campionato da top player in Serie B con Roseto, con quasi 14 punti di media, prima della chiamata in A2 alla Bakery Piacenza l’anno successivo con coach Campanella, Donzelli e Bonacini come compagni di squadra. Nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca della Libertas Livorno in Serie B, andando sempre in doppia cifra di media e conquistando la promozione in Serie A2.

Queste le parole del presidente Francesco Farneti: “Da oggi Jacopo è ufficialmente un nuovo giocatore della Pielle. Si tratta del secondo inserimento in questo mercato di febbraio, dopo Klyuchnyk. Il suo percorso in Pielle non finirà a fine stagione; con lui la Pielle si rinforza ulteriormente e non vediamo l’ora di vederlo in campo. Sarà, però, lo staff tecnico a decidere quando sarà il momento opportuno nel mese di marzo”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Sono molto contento dell’inserimento di Jacopo, ragazzo e giocatore che ho già avuto il piacere di allenare a Piacenza, nel campionato di Serie A2. Lui ha una voglia matta di tornare a giocare, dovremo esser bravi nella gestione e nell’approccio al suo rientro in campo. Tecnicamente è giocatore di valore assoluto, porterà ulteriore pericolosità offensiva sia sul perimetro sia, con i pari ruolo, vicino a canestro per creare mis match”.

Queste le parole di Jacopo Lucarelli: “Sono felice, davvero. La voglia di scendere in campo per una partita ufficiale è tantissima e sono determinato per poter dare il mio contributo alla squadra e alla società, rispettando i tempi di recupero concordata con fisioterapisti e preparatori atletici. Ci tengo a ringraziare la Pielle per la fiducia e l’opportunità che mi sta dando”.