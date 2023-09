Home

27 Settembre 2023

Jazz a villa Mimbelli: "Sulle rive del Mississipi", spettacolo a ingresso libero

Livorno 27 settembre 2023 – Jazz a villa Mimbelli: “Sulle rive del Mississipi”, spettacolo a ingresso libero

Rasenna Music Art Live 2023 Festival, JAZZ SUR LE BATEAU. Un viaggio nel mondo tra arte e jazz al Teatro di Villa Mimbelli in via San Jacopo in Acquaviva, 63 – Livorno

Prosegue a Villa Mimbelli il FESTIVAL JAZZ SUR LE BATEAU un viaggio tra Arte e Jazz a cura dell’Associazione Rasenna Music Art, con la compartecipazione del Comune di Livorno e il contributo della Fondazione Livorno.

Sabato 30 settembre, alle ore 17,30; sul palco del teatro di Villa Mimbelli si terrà un concerto del Trio Triple sec che ci condurrà “Sulle rive del Mississipi”.

Il Triple sec è composto da musicisti di grande valore, virtuosi ed eclettici, quali Mattia Donati, alla voce e alla chitarra, Claudio Laucci al pianoforte e Giulio Boschi al contrabbasso, specializzati nel far rinascere e riscoprire il jazz delle origini, quello degli anni ’20 e degli anni ’30.

Nel concerto si potrà rintracciare il percorso che ha portato al jazz odierno di Giulio Boschi. L’iter comprende, infatti, brani delle origini e composizioni, pietre miliari del jazz, di musicisti quali Armostrong, Hines e Elligton. Il Triple sec riprendendo questa musica, il cui ascolto piacevole e talvolta scanzonato non si disgiunge dal merito artistico, ha voluto attualizzarla con le proprie elaborazioni e improvvisazioni.

Nel primo concerto del 16 settembre scorso, grande successo per l’esibizione degli artisti Max Fantolini, Giulio Boschi e Umberto Falchini; grazie alla partecipazione attiva del pubblico presente si è verificato uno scambio di emozioni straordinario che solo la musica dal vivo sa creare e questo anche per la performance in diretta della nascita di un quadro ad opera del pittore Falchini. Chi volesse ammirare quest’opera, ispirata al concerto, la troverà esposta sabato 30 a Villa Mimbelli.

L’ingresso è libero.

Info: rasenna.music.art@gmail.com – cell. 3291603145 / 3349018705

