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Jazz internazionale a Livorno: arriva la straordinaria Sybil Smoot

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11 Maggio 2026

Jazz internazionale a Livorno: arriva la straordinaria Sybil Smoot

Livorno 11 maggio 2026 Jazz internazionale a Livorno: arriva la straordinaria Sybil Smoot

Una delle voci più autentiche del jazz americano arriva a Livorno per una serata all’insegna dello swing e delle grandi atmosfere del “Great American Songbook”. Giovedì 14 maggio, al Nelson Tavern di Scali d’Azeglio, andrà in scena il concerto dello Sybil Smoot Trio, formazione guidata dalla cantante statunitense Sybil Smoot insieme a due apprezzati musicisti livornesi: il pianista Daniele Gorgone e il contrabbassista Nino Pellegrini.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.15, con possibilità di cena e prenotazione. Un evento che promette di trasportare il pubblico nelle sonorità più eleganti del jazz classico grazie a una protagonista di assoluto livello internazionale.

Originaria di St. Louis, Sybil Smoot ha iniziato il suo percorso musicale giovanissima, cantando già a sei anni nel coro gospel della chiesa ortodossa della sua città. Parallelamente ha studiato pianoforte, strumento che ha continuato a coltivare negli anni insieme alla passione per il jazz, scoperta all’età di nove anni grazie a uno zio musicista.

Il talento della cantante americana si è presto fatto notare nei club della sua città e, a soli sedici anni, l’incontro con il celebre batterista Johnny Vidacovich le ha aperto le porte della scena musicale di New Orleans, portandola a collaborare con artisti di primo piano come Ellis Marsalis e Benny Golson.

Nel corso della sua carriera Sybil Smoot ha condiviso il palco con numerosi musicisti di fama internazionale, tra cui Jimmy La Rocca, Lino Patruno, Lucien Barbarin, Sammy Rimington ed Evan Christopher. Trasferitasi in Italia alla fine degli anni Novanta, ha fatto parte a lungo dei Red Beans Jazzers, formazione guidata dal marito trombettista Max Palchetti.

Ad accompagnarla sul palco del Nelson Tavern saranno due musicisti molto conosciuti nel panorama jazzistico italiano. Daniele Gorgone, pianista livornese reduce dall’uscita del nuovo album “The Predator”, accolto positivamente da pubblico e critica, e Nino “Swing” Pellegrini, contrabbassista da anni protagonista della scena jazz nazionale.

Il repertorio della serata proporrà alcuni dei brani più celebri della tradizione jazz americana, reinterpretati con eleganza e personalità da una cantante considerata una vera fuoriclasse del genere.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 334 9235618.