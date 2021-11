Home

Sport

Basket

Jolly Acli asfalta Gea Grosseto, – 64 per le ospiti

Basket

8 Novembre 2021

Jolly Acli asfalta Gea Grosseto, – 64 per le ospiti

Un Jolly Alci Basket Livorno in versione rullo compressore schiaccia Grosseto e mantiene l’imbattibilità dopo 5 giornate

Livorno 8 novembre 2021

Tutto come previsto. Il testa – coda Jolly Acli Basket Livorno – Gea Grosseto non ha storia, e la capolista si impone di larghissima misura 84-20. Le ospiti hanno tenuto soltanto nei primi minuti: poi, quando le rosablù hanno cominciato ad aumentare la pressione difensiva sulla partita è calato il sipario. Grosseto dopo aver concluso il primo quarto sotto di 13 (10-23), non ha segnato un solo punto nei successivi due tempini. Nel finale coach Emiliano Ferretti, forte di un vantaggio notevole, ha dato spazio alle seconde linee, comprese le due under 15 Spagnoli e Bove, che hanno trovato i primi punti personali in serie B, nel tripudio dei presenti. Una gara senza storia, che conferma il Jolly Acli in testa alla classifica a punteggio pieno. La partita ha segnato il debutto per la nuova sopramaglia inneggiante alla parità di genere.

MVP. Tra le buone prestazioni, offensive e difensive, il titolo simbolico va a Francesca Orsini, 23 punti e 8 rimbalzi, e tanto lavoro sul campo. Se il coach a un certo punto non l’avesse tolta, giustamente, visto l’andazzo, avrebbe senz’altro incrementato il già ampio bottino. Bene anche Garcia Leon con 19 punti (8/11 da 2 e 1/2 da tre, e 5 rimbalzi).

Il commento di coach Emiliano Ferretti: «Sapevamo che era una partita tra due squadre dai valori ben differenti, tuttavia avevo chiesto alle ragazze di non sottovalutarla. E loro sono state concentrate fin da subito, concedendo appena 20 punti all’avversaria, di cui due quarti a zero punti. Un ottimo atteggiamento, e la continuità del risultato. Partire con un largo punteggio all’inizio può portare a cali di concentrazione, ma questo non è successo. Sono contento per le Under 15, che hanno avuto il loro spazio, hanno segnato e si porteranno questa esperienza nel loro campionato. Adesso testa alla prossima».

Il tabellino: Sassetti 13, Garcia Leon 19, Orsini 23, Ceccarini 7, Evangelista 7, Corti 2, Cirillo 5, Spagnoli 2, Bove 4, Garaffoni, Barsotti. All. Ferretti, ass. Betti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin