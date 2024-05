Home

15 Maggio 2024

Livorno 15 maggio 2024 – Jolly Acli basket: da Rovigo arriva l’esterna Ludovica Tumeo

Ludovica Tumeo, esterna, classe 2005, è il rinforzo annunciato dal Jolly Acli Basket, in vista della fase dei play off nazionali.

La giocatrice arriva da Rovigo società con la quale ha disputato il campionato di A2, raggiungendo la salvezza.

Una freccia importante che si aggiunge all’arco di coach Stefano Corda, nel momento decisivo.

Le sue prime parole:

«Ringrazio la società per questa opportunità. Sin dal primo allenamento le compagne mi sono sembrate molto disponibili, quindi tutto bene».

«Sono un play guardia, che riesce a fare un po’ tutto in attacco. Dalle penetrazioni al tiro da tre punti, che è la mia specialità».

«La stagione l’ho giocata a Rovigo, in serie A2. Avevamo l’obiettivo salvezza, che abbiamo raggiunto, al primo turno dei play out. Una stagione davvero impegnativa, la mia prima, vera, in A2. E si è conclusa al meglio».

«Già a gennaio avevo intenzione di continuare, dato che il mio campionato finiva abbastanza presto. Volevo provare a salire in A2. Il Jolly era la squadra perfetta. Una squadra che da due anni ci prova, e speriamo questo sia l’anno giusto».

«Conoscevo qualche ragazza di nome, tipo Martina Zolfanelli, Rossella Gioan e Vera Candelori, con le quali ho giocato contro in passato, nelle giovanili».

«A Ragusa ho trascorso quattro anni, e sono stati quelli nei quali sono cresciuta maggiormente. La Sicilia è casa mia. Poi sono andata a Udine, quindi a Rovigo e adesso qui».

«Occorre voglia di fare e mettersi in gioco. E sono certa che lo staff sarà in grado di inserirmi al meglio».

«Lo scorso anno a Pordenone (ero in doppio tesseramento) abbiamo fatto la finale per salire in A2, e in quel caso abbiamo perso contro Torino. Quindi anche io ho voglia di riscatto».

«Saranno partite combattute. Se siamo in semifinale significa che siamo squadre toste. San Raffaele sarà complicata, ha ragazze esperte anche di A2, come Federica Pompei, e quindi sarà dura».

