30 Marzo 2022

Jolly Acli Basket Livorno pronto per gara due a Firenze

30 Marzo 2022

Livorno 30 marzo 2022

Forte della bella e pesante vittoria ottenuta in gara uno, il Jolly Acli Basket Livorno imbocca la strada per raggiungere Firenze, per affrontare nuovamente il Baloncesto. Per la squadra rosablù potrebbe essere il colpo del K.O., quello che chiude i conti e fa veleggiare la mente verso il turno successivo. Ma le gigliate sono squadra temibile e per questo servirà la massima attenzione, e scendere in campo senza il pericoloso pensiero di fare una passeggiata. Pensieri che spesso hanno giocato brutti scherzi. Servirà dare il massimo, cominciare col giusto atteggiamento. Palla a due mercoledì, ore 20.45, palestra via Canova.

Le parole di coach Furio Betti. «Bisogna essere brave a cancellare dalla mente il più 32 di sabato. Gli scarti ai play off purtroppo non contano niente, conta solo vincere. Ogni partita fa storia a sé. Sono sicuro che troveremo una squadra che farà di tutto per giocare una partita differente rispetto a quella di gara 1. Dal canto nostro abbiamo qualche problemino fisico ma le ragazze sono pronte e determinate e chiunque scenderà in campo saprà dare il suo contributo per chiudere la serie».

