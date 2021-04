Home

Sport

Basket

Jolly Acli Basket Livorno: sfida quasi decisiva sul campo di Bolzano

Basket

3 Aprile 2021

Jolly Acli Basket Livorno: sfida quasi decisiva sul campo di Bolzano

Livorno 3 aprile 2021

Ancora una trasferta dal peso specifico assoluto, quella che si appresta a intraprendere il Jolly Acli Basket Livorno (oggi, ore 18), sul campo della diretta concorrente Acciaierie Valbruna Bolzano.

Una gara decisiva in chiave play out, soprattutto per stabilire la graduatoria che condurrà ad assemblare la griglia finale.

Orsini e compagne, reduci dalla bella prestazione in quel di Civitanova Marche, ancora scottate dalla sconfitta maturata negli ultimi minuti di gioco, si presentano all’appuntamento con una gran voglia di centrare l’importante obiettivo.

L’assenza di Peric è un problema, certo, ma ancora una volta serviranno le due componenti marchio di fabbrica della truppa labronica, ovvero il cuore e il coraggio.

Determinanti in un momento nel quale la sfortuna permette ben poche alternative.

Sarà necessario ripartire dalle tante cose buone mostrare nelle Marche la settimana scorsa, e cercare di mantenere la giusta dose di lucidità, fino all’ultima sirena.

Le parole di coach Marco Pistolesi: «Una partita quasi da dentro-fuori.

Noi siamo a 10 punti, loro a 8, ma hanno due giornate da recuperare.

Andiamo per fare una partita importante contro una squadra che si sta battendo come noi dalla prima giornata di campionato, per la salvezza.

Una sfida importantissima per entrambi. La squadra sta bene, l’assenza di Peric si sente molto, anche negli allenamenti, ma niente scuse o giustificazioni.

Dobbiamo aumentare le forze, per raggiungere un traguardo per il quale stiamo lavorando senza soste».

—

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati